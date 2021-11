Chinees hondje doodgeslagen onder mom van coronabestrijding

'Ongemeen wreed', zo worden twee coronabestrijders op Chinese sociale media genoemd nadat zij een hondje hadden doodgeslagen. De viervoeter was alleen in het appartement van haar baasje die even verderop in quarantaine zat als gevolg van een lokale corona-uitbraak. Omdat het hondje weleens corona zou kunnen verspreiden, besloten de bestrijders het dier met ijzeren staven dood te knuppelen.



De eigenaar moest via beveiligingscamera's toezien hoe haar huisdier werd toegetakeld. Ze besloot de beelden te delen op Weibo, het Chinese Twitter, waar het miljoenen keren gedeeld werd. De verontwaardiging was groot: het meedogenloos 'ruimen' van een onschuldige hond gaat er bij veel mensen niet in.



Als klap op de vuurpijl werd de eigenaar vervolgens door de lokale overheid bedreigd met het verlies van haar baan als ze het filmpje niet snel zou verwijderen. Dat deed ze niet: ze zette ook het opgenomen dreigtelefoontje online.



Miljoenen internetgebruikers spraken online hun verontwaardiging uit. Daardoor kwam de lokale overheid in de Zuid-Chinese stad Shangrao onder flinke druk te staan. Uiteindelijk maakte het stadsbestuur bekend dat de eigenaar excuses waren aangeboden en dat de betreffende medewerkers een andere functie hadden gekregen.



Dat veel Chinezen verontwaardigd zijn, is geen verrassing: huisdieren, en vooral honden, zijn steeds populairder in het land. Je kunt in steden als Shanghai en Beijing je hond naar de massagesalon brengen, je kunt hem zwemles laten volgen en zelfs een manicure in een vijfsterrenhotel behoort tot de mogelijkheden.



Volgens Goumin.com, een onderzoeksbureau, hebben vergrijzing, dalende geboortecijfers en toename van alleenstaanden ervoor gezorgd dat huisdieren de laatste jaren op veel affectie van Chinezen konden rekenen.



Maar zodra het op corona aankomt, kunnen lokale autoriteiten meedogenloos zijn. Zo ondervonden eerder al drie katten in de Noord-Chinese stad Harbin, die gedood werden als voorzorgsmaatregel.



Hu Xijin, de uitgesproken hoofdredacteur van staatskrant Global Times, vond het incident met de hond geen reden om kritisch te worden op coronabestrijders. In een commentaar zegt hij dat er begrip moet zijn voor de moeilijkheid van hun werk en de moeilijke omstandigheden: "Een foutje is snel gemaakt."

Reacties

18-11-2021 18:18:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.791

OTindex: 27.659

Ik vraag me af of dat inderdaad nodig is, maar als zo'n beest vanwege een legitieme reden moet worden afgemaakt, alla. Maar doe dat dan wel op een wat humanere wijze.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: