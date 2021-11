Kapper steekt klant neer die niet tevreden is over kapsel, slachtoffer komt in ziekenhuis terecht

Een kapper was niet gediend van een klant die vertelde niet content te zijn met zijn kapsel en stak hem neer.



De cliƫnt zou hebben geklaagd omdat hij niet de coupe kreeg die hij wilde.



Op camerabeelden is te zien hoe de 23-jarige kapper en de mannelijke klant ruzie maken in een kapperszaak op het Filipijnse eiland Luzon.



De kapper wilde niet instemmen met het aanpassen van zijn kapsel aan de gewenste stijl van de klant, omdat hij zei dat zijn werk mooi was.



Omstanders probeerden de ruziemakers te kalmeren, echter zonder resultaat. De coiffeur pakte een schaar en stak de man neer. Dat meldt medium in het land PhilippinesLifestyle gisteren.



De klant raakte gewond aan zijn hand en de kapper werd gearresteerd en vervolgd voor poging tot moord.

Reacties

18-11-2021 14:54:48 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 88.211

OTindex: 38.123

als je haar maar goed zit

18-11-2021 16:28:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.939

OTindex: 86.948

Je wordt daar geknipt voor een prikkie!

18-11-2021 17:35:12 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.181

OTindex: 3.175

Beetje verknipte geest die kapper.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: