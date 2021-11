Man die ruimtevlucht maakte komt om bij vliegtuigcrash

Een Amerikaanse ondernemer die vorige maand met onder meer Star Trek-acteur William Shatner een korte ruimtevlucht maakte, is overleden bij een ongeluk met een klein vliegtuig in New Jersey. De 49-jarige Glen de Vries, oprichter van een medisch technologiebedrijf, zat samen met een andere man in het sportvliegtuigje. Beiden overleefden de crash niet.



De Vries maakte vorige maand een toeristische ruimtevlucht in een capsule van Blue Origin, het bedrijf van Amazon-miljardair Jeff Bezos. Aan boord was toen ook de 90-jarige acteur William Shatner, die vooral bekend is van zijn rol als kapitein James T. Kirk in de oorspronkelijke Star Trek-televisieserie en Star Trek-films.



Het ongeluk met het sportvliegtuigje gebeurde volgens de politie van New Jersey in een dichtbebost gebied. De Amerikaanse dienst voor verkeersveiligheid onderzoekt de crash.



De ruimtereis met Shatner, De Vries en twee andere passagiers was de tweede bemande commerciële vlucht van Blue Origin. De eerste was in juli; toen vloog Bezos zelf mee in de capsule. Ook de Nederlandse student Oliver Daemen uit Tilburg zat aan boord.



Op de ruimtevluchten van Blue Origin, die overigens slechts enkele minuten duren, klinkt ook kritiek. Onder meer Greenpeace wijst op het vervuilende aspect van de reizen.



De Britse prins William liet zich ontvallen dat hij het ruimtetoerisme van miljardairs maar niets vindt. "De slimste geleerden moeten zich concentreren op het repareren van deze planeet, en niet op zoek gaan naar een nieuwe leefbare planeet", zei hij tegen de BBC.



William - captain Kirk - Shatner liet daarna overigens weten dat hij vindt dat de prins een bekrompen visie heeft op de ontwikkelingen. "Hij is een geweldige man, vriendelijk, goed opgeleid, maar hij begrijpt het niet. Het gaat er niet om om te zeggen: 'Kijk mij eens, ik ben in de ruimte.' Dit is een eerste stap om industrieën de ruimte in te krijgen, zodat al die vervuiling van de aarde verdwijnt."

