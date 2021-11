Man houdt met zakmes krokodil van het lijf

Een 60-jarige Australiër heeft vorige week een aanval van een krokodil overleefd door het dier verschillende malen met een zakmes in de kop te steken, melden lokale autoriteiten vandaag. Het reptiel had de man een rivier ingesleept.



De man was aan het vissen op zijn eigen land nabij Hope Vale, in het noordelijke Cape York Peninsula, waar hij eerst een stier had weggejaagd om ongestoord aan de oever van de rivier te kunnen zitten. Toen hij eenmaal zat, viel de krokodil hem aan. Het dier omklemde zijn laarzen en trok hem het water in. Daar lukte het hem om zijn zakmes te trekken en de krokodil net zo lang in zijn kop te steken totdat die hem losliet.



Daarop sleepte de man zich naar de oever, en vervolgens naar zijn auto. Hij reed zichzelf naar het ziekenhuis, waar hij inmiddels een week ligt te herstellen van zijn verwondingen.



Natuurbeheerders van de deelstaat Queensland die de gewonde man interviewden, bevestigden dat zijn verwondingen wijzen op een aanval door een krokodil. Zij vermoeden dat de krokodil in de buurt was vanwege de aanwezigheid van de stier.



Het aantal zoutwaterkrokodillen in het tropische noorden van Australië is explosief gestegen sinds ze in 1971 tot beschermde diersoort werden uitgeroepen. Door recente aanvallen zoals nu de 60-jarige visser overkwam is het debat over de bestrijding ervan opnieuw opgelaaid. De salties, zoals ze ook wel worden genoemd, kunnen zeven meter lang worden en meer dan een ton wegen - en zijn dan ook een bedreiging voor vee dat zich nabij het water begeeft.



Cape York Peninsula staat bekend als ‘krokodillenland’ en aanvallen op mensen komen er relatief vaak voor, hoewel ze zelden dodelijk zijn. De lokale bevolking en bezoekers worden aangeraden zich verre te houden van waterwegen.

