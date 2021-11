Japanse machinist klaagt werkgever aan om boete van 43 cent na minuut vertraging

Een Japanse machinist klaagt zijn werkgever aan omdat 43 cent van zijn loon werd ingehouden nadat hij vertraging had gehad. De machinist werkte tijdens het oponthoud niet, vindt het spoorbedrijf, en krijgt daarom die tijd – hoe kort ook – niet uitbetaald.



De Japanse nieuwssite Soranews24 schrijft dat de machinist door een misverstand een minuut te laat was vertrokken. Hij moest een lege trein naar het station van Okayama rijden, maar hij stond op het verkeerde perron te wachten.



Tegen de tijd dat hij dit doorhad en zich naar het juiste perron haastte om een collega-machinist af te lossen, waren twee minuten verstreken. Dit leidde uiteindelijk tot een minuut vertraging bij vertrek én een minuut bij aankomst.



Het Japanse treinbedrijf JR West legde de man daarom een boete op van 85 yen (0,65 euro). De man stapte vervolgens naar de arbeidsinspectie, waarna zijn werkgever de vertraging omlaag bracht naar 1 minuut en de boete naar 56 yen (0,43 euro).



De machinist vindt dit nog steeds onredelijk, omdat de vertraging geen gevolgen had: er zat immers niemand in de trein. Daarom stapt de man naar de rechter. Hij wil dat zijn boete gecompenseerd wordt (0,43 euro), hij wil uitbetaald worden voor de minuten die hij buiten werktijd werkte (0,10 euro) en hij eist een schadevergoeding voor 'geestelijke kwelling' (16.798,53 euro).



Het bedrijf liet weten dat ze een 'geen werk, geen loon'-principe hanteren, wat ook in dit geval gold. Een werknemer wordt ook gekort als hij of zij te laat is of niet komt opdagen, is de redenering.



De Japanse dienstregeling staat bekend om zijn stiptheid. Drie jaar geleden bood een Japanse spoorwegmaatschappij uitvoerig excuses aan voor een trein die 25 seconden te vroeg vertrok.

