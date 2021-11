Plots klonk er gebonk vanuit de muur: naakte man blijkt al dagen vast te zitten in muurholte

Nee, dit lees je niet verkeerd: een man heeft wel degelijk dagenlang ín de muren van een New Yorks theater vastgezeten. Bovendien was hij naakt De brandweer moest de grove middelen inzetten om de noodlottige te kunnen bevrijden.Afgelopen weekend hoorden enkele personeelsleden van een theater in Syracuse, New York, plots gebonk en geroep vanuit de muren komen. Het bleek geen klopgeest te zijn, maar wel een man van vlees en bloed. Het personeel verwittigde de hulpdiensten, die een gat in de muur boorde en vervolgens met een camera naar binnen ging om te kijken waar de man zich juist bevond. Na heel wat kap- en breekwerk konden ze hem lokaliseren, maar toen wachtte de brandweer nog een verrassing: de 39-jarige man was naakt.Volgens brandweercommandant John Kane had de man zich al twee dagen verstopt in de kruipruimte van het gebouw. Toen de man zich wilde verplaatsen, liep het echter mis: ter hoogte van het mannentoilet viel hij in de holte tussen de muren in. Het theaterpersoneel zou hem eerder die week al gespot hebben in het theater, maar meenden dat hij intussen weer was vertrokken. «Ik weet niet of hij inbrak om een warme plek te vinden of om het toilet te gebruiken», zegt theaterdirecteur Mike Intaglietta aan Syracuse.com.De 39-jarige man, wiens identiteit verder onbekend blijft, zou er zonder veel verwondingen vanaf zijn gekomen, maar zou wel gedeshydrateerd zijn. Hij werd overgebracht naar het lokale ziekenhuis ter verzorging. Er werd geen klacht tegen hem neergelegd.