Vrouwen bevallen van verkeerde baby's door fout in ivf-kliniek VS

Twee vrouwen in de Amerikaanse staat Californië zijn bevallen van elkaars baby. Door een fout in een ivf-kliniek zijn twee embryo's omgewisseld en voedden de twee stellen maandenlang het verkeerde kind op. "Ik was angstig, voelde me bedrogen, boos en had een gebroken hart."



Dat zegt de Amerikaanse Daphna Cardinale, die samen met haar man Alexander een rechtszaak aanspant tegen de ivf-kliniek. Daphna had direct bij de geboorte van haar kind al twijfels, omdat het meisje een andere huidskleur had dan zijzelf of haar echtgenoot.



Omdat het stel vertrouwen had in de ivf-kliniek besloot het geen gehoor te geven aan hun twijfel. Toen de twee er maanden later achter kwamen dat het niet hun kind was dat ze opvoedden, werden ze 'overmand door gevoelens'.



"Ik heb nooit de gelegenheid gehad mijn eigen kind te dragen of tijdens de zwangerschap een band met haar op te bouwen", vertelde Daphna tijdens een persconferentie over de zaak.



Bij ivf-behandelingen worden in een laboratorium één of meerdere eicellen van de vrouw bevrucht met sperma van haar partner. De embryo's die daaruit ontstaan, worden teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw, in de hoop dat ze zwanger wordt.



In de ivf-kliniek is een fout gemaakt waardoor het embryo van Daphna werd verwisseld met het embryo van een andere vrouw. De twee baby's, beide meisjes, werden een week na elkaar geboren in september 2019. Drie maanden later kwamen de stellen er door middel van DNA-tests achter dat de kinderen waren omgewisseld.



In januari vorig jaar werden de baby's opnieuw gewisseld, zodat Daphna en Alexander nu hun eigen kind opvoeden. De ivf-kliniek, die door Daphna en haar man wordt beschuldigd van fraude, nalatigheid en contractbreuk, wilde niet reageren op het incident.



Het is niet voor het eerst dat er bij een ivf-kliniek een blunder wordt gemaakt. Een vrouw uit New York beviel eerder ook al van twee baby's die niet van haar bleken te zijn. Ze moest de kinderen daarom afstaan.

Fouten kunnen voorkomen. Maar sommige fouten kunnen maar beter niet gemaakt worden.

Het zal je toch maar overkomen!! 😨

