Moeder die 66 jaar geleden pasgeboren zoon moest opgeven, vindt hem en haar kleindochter met DNA-test

Issy Carr, 86, uit Bentham, in Noord-Yorkshire, Engeland, nam in 1955, toen ze nog maar 20 jaar oud was, afscheid van haar zoontje, George, nu Keith.Ze dacht vaak aan haar lang verloren gewaande zoon in de afgelopen decennia, maar pas op eerste kerstdag 2018, toen iemand voorstelde om voorouders te volgen, begon haar zoektocht. Haar DNA-monster kwam overeen met een 43-jarige vrouw genaamd Kym in Perth, Australië; Kym was op zoek naar haar vader.Verdere tests onthulden een match van 99,59 procent en dat Kym de biologische kleindochter van Issy was en dat George haar verwekt had nadat hij naar het buitenland was verhuisd, maar dat hij haar nooit had ontmoet. Issy hoorde ook dat ze twee achterkleinzonen had."Het bleek dat mijn zoon op 15-jarige leeftijd met zijn gezin naar Australië was geëmigreerd, daar iemand had ontmoet maar dat ze toen weer uit elkaar gingen", zei Issy. Het paar lanceerde, met hulp van Issy's nicht Angela Bowskill en familielid Janet Staveley, een zoektocht op sociale media naar George met de informatie die ze hadden: zijn geboortenaam, geboortedatum en een mogelijke achternaam. Er volgde een moeizaam onderzoek naar bibliotheekrecords, waaruit een achternaam van Garrahy en een adres bleek.Het bleek dat George slechts 10 mijl van Issy was grootgebracht en met zijn geadopteerde gezin op 15-jarige leeftijd naar Australië was verhuisd.In mei ging Kym met haar man naar het huis en vroeg de man zijn geboortedatum voordat ze zei: "Ik ben je dochter."Een paar dagen later zag Issy haar zoon voor het eerst in 66 jaar in een emotioneel Zoom-gesprek. Het moeder-zoon-kleindochter-trio heeft de afgelopen maanden met elkaar gepraat en elkaar leren kennen."Ik ontdekte dat we allemaal veel gemeen hadden en een soortgelijk gevoel voor humor hadden", zei Issy. “Keith is het evenbeeld van mij en zijn dochter is prachtig. Ze heeft zelfs een kat die Bonnie heet, net als ik.”Issy, die op 86-jarige leeftijd nog steeds een klein caravanpark in North Yorkshire runt, beviel op 13 juni 1955 van George in een verpleeghuis.Terugkijkend op het verleden zei Issy dat ze 'meteen' van haar zoon hield en hem George noemde, maar een verpleegster vertelde haar dat ze 'hem niet mocht zien of vasthouden'."Hij werd weggevoerd en ik heb hem nooit meer gezien", zei Issy. “Mijn moeder vertelde me dat ik hem snel zou vergeten, maar ik deed het nooit en probeerde vele malen om erachter te komen waar hij was gebleven, maar faalde. Ik heb het mijn ouders nooit vergeven, wat hun reden ook was.”Na de beproeving om hem op te geven, werkte ze lange dagen op de boerderij van haar ouders, voordat ze John Makinson Carr ontmoette, met wie ze in 1962 trouwde. Issy en John hadden zelf geen kinderen, maar ze hadden een gelukkig huwelijk voor zijn dood in 1991.Na het tweede tragische verlies in haar leven, gingen Issy's gedachten opnieuw naar haar lang verloren gewaande zoon, terwijl ze zich afvroeg waar hij was en of het goed met hem ging. Pas dit jaar, na een wereldwijd onderzoek door haar nicht en de neef van haar nicht, werd George gevonden."Bovendien kwam ik erachter dat nadat hij was geadopteerd, dat hij is grootgebracht in Kirkby Lonsdale, recht onder mijn neus," zei Issy.Issy zei dat ze nooit over het trauma heen zal komen van het gedwongen worden om haar zoon weg te geven."Het voelde heel wreed, maar ik kon niets doen", zei Issy. "Het heeft me een sterk persoon gemaakt en uiteindelijk vond ik een goede man in John, maar er ontbrak een groot deel van mijn leven en het niet weten was het moeilijkste om te dragen."Kym zei dat zij en haar vader opgewonden waren om te horen over hun uitgebreide familie in Engeland."Hij zei dat hij erg blij was dat hij nu een leuk gezin heeft en erg blij was zijn moeder te hebben gevonden", zei Kym. “Ik ben dolgelukkig geweest om mijn oma te vinden, het was zo onverwacht. En de vreugde die ik voel wetende dat ik meer familie in Engeland heb. Ik kan niet wachten om ze allemaal te ontmoeten.“Ik was zo opgewonden en nerveus om mijn vader te ontmoeten, maar ik hoefde me nergens zorgen over te maken. En mijn oma Issy helpen haar zoon te vinden, was het beste gevoel ooit."Mijn vader en ik kunnen niet wachten om naar Engeland te reizen als de COVID-beperkingen voorbij zijn."