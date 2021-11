China bouwt oorlogsschepen VS na in woestijn

In de Chinese woestijn zijn bouwwerken verschenen die van bovenaf lijken op nagemaakte Amerikaanse vliegdekschepen. Uit satellietbeelden blijkt dat China ze heeft neergezet in de Taklamakan-woestijn, in het westen van het land.Op de beelden, gemaakt door het bedrijf Maxar Technologies, zijn onder meer objecten in de vorm van een vliegdekschip en torpedobootjagers te zien. Die zijn mogelijk bedoeld voor militaire oefeningen.Eén van de replica's lijkt gemonteerd op rails. Experts zeggen dat de bouwwerken op die manier zouden kunnen veranderen in een bewegend doelwit. De namaak-vaartuigen zouden deels gebouwd en afgemonteerd worden in een nabijgelegen complex: Foto Het U.S. Naval Institute zegt dat het complex in de woestijn in het verleden is gebruikt om ballistische raketten te testen. De replica in de vorm van een vliegdekschip bestaat uit een plat oppervlak, maar heeft wel dezelfde omvang als een echt vaartuig en zou daardoor ook op een vergelijkbare manier op de radar te zien moeten zijn.China en de Verenigde Staten zijn strategische rivalen. De VS kunnen dankzij hun grote vloten wereldwijd militair optreden. China werkt al jaren aan de ontwikkeling van raketten die speciaal zijn bedoeld om vaartuigen uit te schakelen.