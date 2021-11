Nederlandse man (47) tijdens safari in penis gebeten door giftige cobra

Een Nederlandse man (47) kreeg de schrik van z'n leven toen hij tijdens een vakantie in Zuid-Afrika naar de wc ging. Hij werd tijdens dit toiletbezoek namelijk gebeten in zijn penis door een snuitcobra. Het geslachtsdeel begon vervolgens flink te zwellen en te stinken.De man was op dat moment op safari op de Zuid-Afrikaanse savanne en moest uren wachten op een helikopter om hem naar het ziekenhuis te brengen. Tijdens het wachten had de man last van een brandend gevoel in zijn geslachtsdeel en een hevige pijn in zijn buik en borst.De Nederlander is uiteindelijk met spoed geopereerd in een ziekenhuis 350 kilometer verderop. De artsen van de man beschrijven de zaak in een publicatie in het medische tijdschrift Urology Case Reports. De Nederlandse onderzoekers schrijven dat de man bij aankomst last had van een gezwollen en dieppaarse penis en scrotum.In het rapport zijn foto's gedeeld van de penis op verschillende momenten tijdens de behandeling. De schokkende foto's zijn hier (klikken op eigen risico) te bekijken.De slangenbeet gaf de Nederlander scrotale necrose. Dit is een snel verspreidende vleesetende ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriƫn die het weefsel infecteren. Het moet behandeld worden met antibiotica en een antiserum voor het slangengif. Als dit niet op tijd gebeurt, dreigt het weefsel - in dit geval de penis - af te sterven.Omdat de penis dusdanig was aangetast door de ziekte, sneed een plastische chirurg een stuk van de penis. Eenmaal terug in Nederland maakte een Nederlandse arts een reconstructie van het aangetaste geslachtsdeel en werd er huid uit de lies van de man over de penis geplaatst.De man is na een jaar revalideren volledig hersteld en de wonden zijn goed genezen. De onderzoekers laten weten dat het gevoel en de functie van de penis weer helemaal als vanouds zijn.