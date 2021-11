Meisje in VS wordt gered uit handen van ontvoerder dankzij TikTok-gebaar

Een meisje in de Amerikaanse staat Kentucky is gered uit handen van een ontvoerder dankzij een handgebaar dat ze op de populaire app TikTok had geleerd. Met dat handgebaar kan iemand duidelijk maken dat 'ie in een noodsituatie verkeert.Het 16-jarige meisje werd afgelopen dinsdag door haar ouders als vermist opgegeven in de staat North Carolina, meldt nieuwszender Fox News. Twee dagen later kwam er bij de politie in Laurel County, in de staat Kentucky, een melding binnen over een meisje in een zilverkleurige Toyota dat "in paniek leek" en met handgebaren bekend van TikTok een noodsituatie uitbeeldde.Vervolgens lokaliseerden politiemensen de auto en ze hielden de 61-jarige bestuurder James Herbert Brick aan. Het meisje vertelde de politie dat ze in North Carolina was ontvoerd en via onder meer Tennessee en Ohio in Kentucky was terechtgekomen. Tijdens de rit maakte ze handgebaren die ze van TikTok kende naar voorbijgangers en automobilisten.Op de telefoon van Brick werden seksueel getinte beelden van een jonge vrouw gevonden. Hij wordt nu beschuldigd van ontvoering en het bezit van kinderporno.