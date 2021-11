Rechtszaak over levensgevaarlijke damwanden in de Eem

AMERSFOORT/BAARN - Watersportverenigingen in Baarn en Amersfoort willen het plaatsen van stalen damwanden langs de rivier de Eem stil laten leggen. De provincie Utrecht is daar bezig om verouderde damwanden te vervangen, maar volgens de clubs is de nieuwe situatie levensgevaarlijk. Watersporters kunnen door de gevolgen onderkoeld raken of zelfs verdrinken, stellen ze.



Al meerdere partijen hebben de provincie Utrecht geprobeerd te overtuigen van de gevaren van stalen damwanden. Kanovereniging Keistad, Stichting Vrienden van de Eemhaven, Baarnse Watersport Vereniging de Eem en de Amersfoortse roeivereniging Hemus hebben allemaal hun zorgen geuit. Maar omdat de provincie niet van plan is om te stoppen met de werkzaamheden, stappen roeiverenigingen de Eem en Hemus maandag naar de rechter.



De hoge stalen damwanden zorgen volgens de watersporters voor te veel golfslag. "Golven die veroorzaakt worden door motorbootjes worden door de damwand steeds heen en weer gekaatst", legt Kitty Meulenbeld, voorzitter van roeivereniging Hemus, uit. "Daardoor blijft het water heel lang doorklotsen." Zelfs een ervaren roeier heeft daar veel last van. "Het is net alsof je aan het wildwaterkanoën bent", reageert roeier Dick van der Velde. "Roeiers kunnen daardoor water in hun boot krijgen en zinken", vult Meulenbeld aan. "Of hun evenwicht verliezen en omslaan."



In het water terechtkomen is door de nieuwe damwanden ook veel gevaarlijker geworden, zegt Meulenbeld. "De damwand lijkt misschien niet hoog, maar in de rivier kun je niet staan. We hebben veel leden die niet de kracht hebben om zichzelf op te hijsen." Er zijn op sommige plekken wel trappetjes aangebracht, maar zeker in de winter telt elke minuut. "Als je te lang in het water ligt, koel je te veel af."



Verdronken dieren

Meulenbeld heeft zelf al meegemaakt dat een jonge roeister het water niet uit kon komen. "Gelukkig kon ik een fietser op de dijk waarschuwen", vertelt Meulenbeld. "Die heeft het meisje eruit kunnen trekken." Het is volgens haar een kwestie van tijd tot er slachtoffers vallen. "We vinden al regelmatig verdronken dieren."



Mede daarom is ook de Zoogdiervereniging tegenstander van de hoge damwanden. "Dieren die in het water terecht komen kunnen er niet meer uit", vertelt Ellen van Norren. "En ook dieren die in het water leven, zoals de otter, zullen zich niet vestigen in een rivier met dit soort damwanden." Het beleid van de provincie is voor haar daarom onbegrijpelijk. "Je creëert een harde barrière. Bovendien voor een hele lange tijd, je zit hier weer voor veertig jaar aan vast."



Oplossing

De oplossing is volgens de verenigingen simpel én goedkoop. "Als je de damwanden dertig centimeter dieper de grond in slaat, kunnen golven er overheen", legt Meulenbeld uit. "Dan dempt de golf op de oever." Ook in en uit het water komen wordt daardoor veel makkelijker. "Voor mens en dier!"



Maandag proberen de verenigingen bij de rechter hun punt te maken en de provincie te dwingen om het gesprek opnieuw aan te gaan. "Wij vinden het een mooie uitdaging om te zoeken naar oplossingen die tegelijkertijd de oevers versterken, de veiligheid van de watersporter garanderen en de natuur meer ruimte geven", reageert Bert Kranendonk, voorzitter van Baarnse Watersport Vereniging de Eem.



De provincie Utrecht wil niet reageren zolang de zaak bij de rechter ligt.

Reacties

09-11-2021 12:46:45 Emmo

Bij mij in de buurt (Kop van Overijssel) worden om de zoveel meter inhammen geplaatst waar dieren (en mensen eventueel) gemakkelijk uit het water kunnen komen. Vooral reeën hebben daar baat van.

Dat soort dingen wordt hier routinematig aangelegd.

09-11-2021 14:45:44 Emmo

Wat op de foto te zien is, is niet geschikt voor grotere dieren, als reeën. Bovendien moet je, als je in het water ligt, maar toevallig zien. Hier vind je dingen als een wildtrap

09-11-2021 17:27:04 allone

"Roeiers kunnen daardoor water in hun boot krijgen en zinken, Of hun evenwicht verliezen en omslaan." als oud-roeier klinkt mij dat wat overdreven in de oren.. Maar ja, omslaan kan een onervaren roeier in een skiff in principe altijd, zelfs als er geen golven zijn.

Het is iig héél vervelend roeien



Of otters geholpen zijn met een lagere damwand? Lijkt mij niet.. als oud-roeier klinkt mij dat wat overdreven in de oren.. Maar ja, omslaan kan een onervaren roeier in een skiff in principe altijd, zelfs als er geen golven zijn.Het is iig héél vervelend roeienOf otters geholpen zijn met een lagere damwand? Lijkt mij niet..

