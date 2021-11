Er komt 4G op de maan

Nokia gaat 4G aanleggen op de maan. De maanlander die dat mogelijk moet maken zal in 2022 op de maan arriveren. Dat maakte NASA bekend.



De komende jaar gaan er meerdere ruimtemissies richting onze maan, waarvan één bemande. Ter voorbereiding gaat er volgend jaar al een robotlander die kant op en die gaat daar dan meteen even internet installeren, schrijft Scientias.



NASA heeft Nokia geselecteerd als leverancier van het internet. Een kleine rover zal op bijna twee kilometer van het basisstation van de maanlander af gaan staan om het draadloze netwerk te testen. 4G op de maan is handig zodat toekomstige maanrovers gemakkelijker met elkaar en met de aarde kunnen communiceren. Ook kunnen astronauten HD-beelden naar elkaar doorsturen.



Het was nog een hele zoektocht voor NASA om de juiste plaats op de maan te vinden. Er moet bijvoorbeeld genoeg zon zijn om stroom op te wekken, maar de landingsplek moet ook duidelijk in het zicht zijn van de aarde.



“Het was bovendien een hele uitdaging om een landingsplek te vinden waar we ijs binnen een halve meter onder het oppervlak zouden kunnen vinden,” zegt onderzoeker Jackie Quinn. “We moesten echt op zoek naar een plek die net genoeg zonlicht krijgt om aan de missie-eisen te voldoen, terwijl het ook een veilige plek is om te landen.”



Uiteindelijk zal de maanlander op de zuidpool van de maan op een bergkam landen in de buurt van de Shackleton-krater.

