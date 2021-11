Chinezen kopen dure helmen om hoofd van hun kind perfect rond te krijgen

In China kopen ouders duren helmen voor hun kinderen om de vorm van hun schedel te corrigeren. Een perfect rond hoofd is een schoonheidsideaal.



Volgens het Chinese Tencent News is het een trend om een corrigerende mal op het hoofd van een baby te plaatsen, zodat de schedel ronder wordt. De helmen van soms wel 4.000 dollar zijn vooral bedoeld voor baby's met een wat platter achterhoofd. Hun nog zachte schedel zou zo bijgevormd kunnen worden.



De South China Morning Post verhaalt over een moeder die op het forum Xiaohongshu schreef over een 'wonderbaarlijk' apparaat waarmee ze “de vorm van het hoofd van haar baby kon corrigeren." Ze had haar dochter van zeven maanden naar een kliniek gebracht voor een op maat gemaakt 'hoofdcorrectie-apparaat'.



“Ik denk dat het dragen van een helm dezelfde functie heeft als het dragen van een beugel, namelijk het corrigeren van een lichaamsdeel en het mooier maken”, schreef de vrouw. “Ik heb een plat hoofd, en ik weet hoe pijnlijk het is voor vrouwen die schoonheid najagen. Ik wil niet dat mijn kind opgroeit en spijt heeft van dit deel van zichzelf.”



Maar in China zijn niet alleen hoofd corrigerende helmen te koop. Op de Chinese online markplaats Taobao vind je ook matjes en kussens, die ervoor moeten zorgen dat je kind een perfect rond bolletje krijgt.



De ronde hoofdhype verspreidt zich eveneens op Chinese social media. “De vorm van je hoofd bepaalt je aantrekkelijkheid. Geef je kinderen een goede start en corrigeer hun hoofdbotten nu het nog kan”, schreef bijvoorbeeld Weibo-gebruiker DADD DaMin.

Reacties

08-11-2021 14:10:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.861

OTindex: 86.833

Daarvoor hoef je niet naar China. Ook in ons land zijn kinderen die zo'n redressiehelm moeten dragen.

Maar ik denk wel dat een plat(ter) achterhoofd bij Aziaten veel vaker voorkomt. Dus zal het daar vaker gebruikt worden, zo'n helmpje.

08-11-2021 14:15:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.659

OTindex: 27.644

@Mamsie : Ik vraag me alleen af of de noodzakelijke druk om de schedel ge corrigeren van invloed is op de hersenen.

08-11-2021 14:46:54 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.996

OTindex: 190

S



Maar die helmpjes hier zijn van piepschuim en zeker geen €4.000,-.



Maar ouders zijn blind voor de schoonheid/lelijkheid van hun eigen kinderen en heel veel lelijke kinderen worden kunstmatig mooi gemaakt.



Meestal met weinig resultaat voor onbekende. @Emmo : Ik kan me niet voorstellen dat het slecht is. Vaak wordt zo'n scheef hoofdje al veroorzaakt door een voorkeurshouding waardoor het kind op een matras al zijn eigen hoofd (verkeerd) corrigeert.Maar die helmpjes hier zijn van piepschuim en zeker geen €4.000,-.Maar ouders zijn blind voor de schoonheid/lelijkheid van hun eigen kinderen en heel veel lelijke kinderen worden kunstmatig mooi gemaakt.Meestal met weinig resultaat voor onbekende.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: