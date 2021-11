Meisje van foto met Red Hot Chili Peppers op Zaanse Schans gevonden

Een jong, blond meisje op de foto met de Red Hot Chili Peppers op de Zaanse Schans: zeven jaar geleden ging het plaatje viral. "Wie herkent het meisje?", vroeg fotograaf William Rutten, maker van de foto. Hij kreeg duizenden reacties, zonder resultaat, tot een week geleden. "Het is zo'n sprookjesverhaal."Het verhaal gaat terug naar 1990: de Amerikaanse rockband Red Hot Chili Peppers was in Nederland. Fotograaf William Rutten ging met ze op pad voor het maken van foto's. "We gingen fotograferen in een klompenwinkel." Alleen, zo soepel verliep dat niet, omdat er de hele tijd een vrolijk meisje opdook, volledig gekleed in een roze pak."De band wist niet wie ze was, maar vond het maar wat grappig. Ik vond het eigenlijk irritant", lacht Rutten. "Ze wilden de hele tijd met het meisje praten, terwijl ik foto's moest maken. Ik heb toen maar een paar foto's gemaakt van hun samen."Het leverde bijzondere foto's op waar Rutten uiteindelijk niet meer naar omkeek, tot hij zeven jaar geleden in het archief keek. Hij zag de foto's en dacht: "Hoe bijzonder is het om erachter te komen wie het meisje is?"Hij plaatste een oproep op sociale media. Ook de rockband deelde het bericht.De foto ging viral. Het leidde tot duizenden reacties van mensen die zeiden het meisje te zijn. "Mensen van over de hele wereld claimden het, maar konden het niet bewijzen. Als ik dan vroeg of ze een foto van vroeger konden sturen, nam niemand de moeite", zegt Rutten.Hij gaf de zoektocht op. Toch ging het bericht elk jaar weer viral. "Dan dook het weer ergens op, maar ik had de hoop eerlijk gezegd opgegeven."Maar dan: een Nederlandse vrouw stuurde Rutten een aantal weken geleden een bericht: ze herkende het meisje. "Mijn zoontje heeft vroeger met haar gespeeld, maar de familie is naar Australië verhuisd. Haar Australische ouders waren expats, ze hebben drie jaar in Nederland gewoond", schreef ze.Toen ging het snel: via de Nederlandse vrouw hoorde de familie van het meisje van het bestaan van de foto. Het meisje nam contact op met Rutten. Haar naam: Sonya. "Ze stuurde meteen een foto van zichzelf, van hoe ze er precies op die dag uit zag. Toen wist ik het zeker: zij is het!"Sonya, nu begin dertig, reageerde uitgelaten. "Het is zo surreëel, zo raar. Mijn vriend is een enorme fan van de Red Hot Chili Peppers. Hij werd helemaal gek."Rutten vindt het geweldig dat het meisje is gevonden. "Stel je voor dat je met de Beatles op de foto staat, dat is fantastisch. Het is zo'n sprookjesverhaal." Hij moet de rockband zelf nog op de hoogte brengen van het nieuws. "Zij gaan dit sowieso ook heel leuk vinden."Wat er nu precies gaat gebeuren, weet Rutten niet. "Misschien ontmoeten zij elkaar nog een keer, dat zou mooi zijn."