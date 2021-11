Vrouw overtuigde echtgenoot dat hij alzheimer had zodat ze $600.000 van hem kon stelen

Een 63-jarige vrouw in de VS werd deze week gearresteerd nadat ze haar 73-jarige man de afgelopen twee decennia ervan overtuigde dat hij alzheimer had als onderdeel van een sluw plan om meer dan $600.000 van hem te stelen.



Donna M. uit Connecticut werd woensdag gearresteerd en aangeklaagd voor fraude en vervalsing.



M. heeft ongeveer 20 jaar cheques verzilverd uit de verschillende inkomstenbronnen van haar man en stortte het geld op een geheime bankrekening, schrijft Washington Post.



Ze wordt er ook van beschuldigd van het verpanden van bezittingen van haar man, waaronder sieraden en zeldzame munten, zonder zijn medeweten of toestemming.



De grootschalige fraude kwam aan het licht in maart 2020.



Eén van zijn dochters diende een klacht in waarin werd beweerd dat de verdachte sinds 1999 geld van hem had overgeheveld.

08-11-2021 08:05:24 allone

"jij hebt alzheimer"

"jij hebt alzheimer"

"jij hebt alzheimer"...

Eén van zijn dochters dat klinkt alsof hij niet háár dochter is?!

Geen liefhebbende echtgenote dus..

En ook geen liefhebbende (stief)moeder



08-11-2021 08:44:30 Yanuqa

Wnplts: Gaianes, E

S Heb een tijdje terug een boek gelezen waarin een vrouw hetzelfde overkwam: haar man beweerde dat ze ergens was geweest wat ze zich echt niet meer kon herinneren, veranderde bijvoorbeeld heel subtiel dingen in het huis. Ander koffiezetapparaat (ineens wist ze niet meer hoe het werkte), en op een gegeven moment begon ze zelf te denken dat ze aan het dementeren was



08-11-2021 09:04:24 allone

@Yanuqa : manipuleren dus, ik kan me voorstellen dat je aan jezelf gaat twijfelen..

08-11-2021 09:42:12 Emmo

@allone :

Hoe overtuig je iemand er van dat hij alzheimer heeft? QuoteHoe overtuig je iemand er van dat hij alzheimer heeft?



De mensen die het wel hebben, hebben daar geen weet (meer) van. Zo ver ik weet is het zo dat als je denkt dat je Alzheimer hebt, je het juist niet hebt.De mensen die het wel hebben, hebben daar geen weet (meer) van.

08-11-2021 09:43:16 Mamsie

Ik wou dat ik wist hoe die film heette.... @Yanuqa : Ik heb ooit eens een Hitchkock-film gezien waarin een man zijn vrouw gek maakte door het hele huis te kopiëren op een etage lager.Ik wou dat ik wist hoe die film heette....

08-11-2021 10:14:26 Buick

Wnplts: amsterdam

Mijn moeder had alzheimer.

Het begint met dingen vergeten en daar wordt dan lacherig over gedaan.

Ow mijn moeder weer.

Maar er zal bij mijn moeder (en andere mensen die dat hebben) een moment zijn gekomen dat ze zal beseft hebben dat ze binnenkort alles vergeet.

Dat lijkt me een heel angstig moment in het leven.



08-11-2021 10:45:04 Mamsie

@Buick : Ik begin ook vergeetachtig te worden en er zijn steeds vaker woordvindstoornissen. Het angstige moment is al begonnen. 😞

