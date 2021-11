Jongeman steelt snoep tijdens Halloween, maar dan grijpt karma netjes in

Op beelden is te zien hoe een jongeman met Halloween langs een huis gaat en niet enkele snoepjes meeneemt, maar alles. Dat deed hij echter niet ongestraft…Het opvallende tafereel speelde zich onangs af in Brea, een plaats in de Amerikaanse staat Californië. Normaal is het de bedoeling dat passanten met Halloween een grabbel doen in de snoepemmer die aan de huizen staat. De knul in onderstaande video nam echter alles mee.Jammer genoeg voor hem schoof hij bij het weglopen uit en smakte hij tegen de grond. In de reacties is niemand daar rouwig om. «Dat komt ervan als je snoep van kinderen steelt», is de algemene teneur.