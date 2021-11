Werknemers springen door vuur om te ontsnappen nadat man Molotov cocktail gooit in winkel

Twee werknemers van een delicatessenwinkel in Brooklyn (VS) ontsnapten ternauwernood aan de dood toen een woeste man een molotovcocktail in hun winkel gooide na een ruzie.Schokkende videobeelden van het incident werden zondag vrijgegeven.De winkel vloog zaterdag in brand nadat de man de brandende fles daarin had gesmeten, schrijft The Blaze.Op videobeelden van buiten de winkel is te zien hoe de belager een fles aansteekt en door de voordeur van de winkel gooit.Hij gooide het en zei: “Loop naar de hel! Ik dood jullie allemaal.”De man stak een tweede explosief aan, maar voordat hij het kon gooien, sloeg een snel handelende omstander het uit zijn hand.