Nieuwe winkel die snacks verkoopt in de vorm van geslachtsorganen loopt storm

De zaak in het Portugese Lissabon verkoopt zoete en hartige snacks in de vorm van mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen.De Braziliaanse Juliana Lopes heeft samen met haar Oostenrijkse vriend Robert Kramer de winkel opgezet. Ze geven toe dat ze het succes binnen zo een korte tijd niet hadden verwacht.Al twee maanden worden pannenkoeken, taarten en flensjes in de vorm van het vrouwelijk en mannelijk geslachtsorgaan verkocht in de Portugese hoofdstad. De volgende stap zijn koekjes in de vorm van borsten, schrijft medium Globo.De winkel heet “La Putaria” en er vormen zich dagelijks lange rijen personen en is er zelf een wachtlijst van klanten sinds de zaak zijn deuren opende in augustus.