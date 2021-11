Britse politie waarschuwt voor deze nieuwe TikTok-trend: «Beangstigend, asociaal en illegaal»

De Britse politie waarschuwt voor een nieuwe TikTok-trend: de ‘heartbeat challenge’. De challenge houdt in dat grappenmakers luide muziek afspelen voor iemands deur, waarbij ze op de tonen van de beat met hun voeten op de deur stampen en weglopen.



De grap is niet zo onschuldig als het lijkt: sommige deuren worden vernield tijdens het spelen van de challenge. In het Engelse Hemel Hempstead werd de voordeur van een bejaarde beschadigd. De bejaarde in kwestie schrok hard en moest opdraaien voor de herstellingswerken. Bij een ander incident werd zo hard op de deur gestampt, dat het slot het begaf. De bewoner was niet thuis, waardoor de woning kwetsbaar was voor criminelen.



De Britse politie voert de patrouilles in sommige wijken op en waarschuwt dat iedereen die zich aan de challenge waagt, vervolgd zal worden. «Het is geen onschuldig vertier, het is beangstigend, asociaal en in sommige gevallen illegaal», aldus Sarah Rex van het politiekorps van Herefordshire. «We zullen elke melding onderzoeken en de betrokkenen opsporen. De daden van onze jeugd mogen niet ten koste gaan van onschuldige burgers.»



«We werken samen met middelbare scholen om deze boodschap ook daar te verspreiden. We dringen er bij ouders op aan om met hun kroost in gesprek te gaan over deze problematiek. Ze moeten inzien dat er slachtoffers zijn van hun gedrag. Vraag hen hoe ze zich zouden voelen mocht hun grootmoeder of grootvader slachtoffer worden van die challenge.»

