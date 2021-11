Man eist tonnen van stiefzoon, onder meer voor opvoedkosten

Een man heeft ruim 439.000 euro geëist van zijn inmiddels 29-jarige stiefzoon, onder meer ter vergoeding van 'opvoedkosten'. Daarvoor had de jongen op zijn achttiende een schuldbekentenis getekend. Toch wees de rechter de claim af, onder meer wegens 'strijdigheid met de goede zeden'.



Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De ouders van de jongen waren in 1999 gescheiden, toen hij zeven jaar oud was. Zijn vader overleed vier jaar later. In 2005 hertrouwde zijn moeder met een nieuwe man, met wie zij nog drie kinderen kreeg. De zes vormden samen een nieuw gezin.



Toen de jongen achttien werd, lieten de stiefvader en zijn moeder hem een schuldbekentenis bij de notaris tekenen. Daarin stond dat hij 20.000 euro aan opvoedkosten moest vergoeden, omdat zijn eigen vader nooit financieel aan zijn opvoeding had bijgedragen.



Daarnaast verklaarde de stiefzoon in de notariële akte maar liefst 190.000 euro schuld te hebben aan zijn stiefvader. Die schuld zou de verbouwing betreffen van een appartement dat van zijn biologische vader was geweest, en was geërfd door de zoon en zijn moeder.



Volgens de stiefvader had hij aan de verbouwing bijgedragen, met 125.000 euro aan verbouwingskosten en bouwbegeleiding ter waarde van 65.000 euro.



In de schuldbekentenis was vastgelegd dat de stiefzoon de schuld aan zijn stiefvader zou inlossen na de verkoop van het verbouwde appartement.



In de herfst van 2019 overleed de moeder van de jongeman, en een jaar later werd het appartement daadwerkelijk verkocht. Dat was het moment waarop de stiefvader de schuld opeiste.



Daarbij ging het inmiddels niet meer alleen om 20.000 euro aan opvoedkosten en 190.000 euro voor de verbouwing. Omdat die schulden verhoogd waren met nog eens 6 procent rente per jaar, was het totale bedrag opgelopen tot ruim 439.000 euro.



Toen de stiefzoon weigerde het geld te betalen, sleepte zijn stiefvader hem voor de rechter. Daar betwistte de jongeman de vordering. Volgens hem had hij de schuldbekentenis op zijn 18e jaar getekend onder dwang, dwaling en bedrog, en maakte zijn stiefvader destijds misbruik van de omstandigheden.



Ook stelde de jongeman dat zijn stiefvader nooit zoveel geld en uren in de verbouwing had geïnvesteerd. In totaal zou de verbouwing hooguit 40.000 euro hebben gekost, en geen honderden uren aan bouwbegeleiding hebben gevergd.



Ook wees de jongeman er op dat zijn stiefvader - die werkt als arbeidsdeskundige - niet over het vermogen en bouwkundige kennis beschikte om dergelijke bedragen te rechtvaardigen.



Vorige week oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de stiefvader kan fluiten naar zijn geld. Omdat de man in 2005 met de moeder van de jongen trouwde, was hij wettelijk verplicht zorg te dragen voor het onderhoud van zijn stiefzoon. Alleen dat al betekent dat hij geen aanspraak kan maken op 20.000 euro opvoedkosten.



Bovendien acht de rechter dat het laten tekenen van de schuldbekentenis voor opvoedkosten door iemand die nog maar net meerderjarig is en grotendeels afhankelijk van zijn stiefvader 'strijdig met de goede zeden'.



Ook oordeelt de rechtbank dat de stiefvader op geen enkele manier aannemelijk heeft weten te maken dat de stiefzoon daadwerkelijk een schuld van 190.000 euro zou hebben opgebouwd als gevolg van de verbouwing. Zo onderbrak een onderbouwing van dat bedrag in de notariële stukken.



De advocaten van zowel de stiefzoon als de stiefvader waren vandaag onbereikbaar voor een commentaar op de zaak. Of de stiefvader nog hoger beroep overweegt, is daardoor onbekend.



Voor de stiefzoon is de vervelende zaak financieel in elk geval goed afgelopen. Niet alleen zette de rechter een streep door de schuldbekentenis. Het appartement dat ooit van zijn vader was, werd voor ruim één miljoen euro verkocht.

Reacties

03-11-2021 08:07:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.915

OTindex: 79.798

Nou ja, erg zorgend en liefdevol waren moeder en stiefvader niet voor deze zoon, dus ik ben blij dat de rechter het zo beslist heeft..

.. Al is de zoon dan nu wel miljonair.. Zoveel geld heeft zijn vader iig beslist niet voor het appartement betaald, toendertijds..

03-11-2021 10:14:09 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.995

OTindex: 6.047





die stiefvader is een krankjorem manneke. ik hoop dat zijn eigen kinderen wel een beetje liefde hebben gekregen. en voor deze knul, al zo jong beide ouders kwijt en dan nog zo'n idiote rechtzaak... @allone : ik heb dit jaar het huis waar ik al woonden gekocht voor een ton meer dan waarvoor we het 10 jaar geleden kochten en dat is dan geen appartement in Amsterdam... ik was blij dat het huis al voor de helft van mij was zeg maar... de huizenmarkt is momenteel koekoekdie stiefvader is een krankjorem manneke. ik hoop dat zijn eigen kinderen wel een beetje liefde hebben gekregen. en voor deze knul, al zo jong beide ouders kwijt en dan nog zo'n idiote rechtzaak...

03-11-2021 10:17:54 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.126

OTindex: 3.785



Een andere woning is ook overpriced.

De huizenprijzen gaan nergens meer over tegenwoordig.

Mijn huis is nu ruim 5 keer zoveel waard als toen ik het kocht maar als ik een ander huis wil kopen, ben ik de opbrengst gewoon kwijt. @allone : Als de zoon er woonde, schiet hij er niks mee op dat het zoveel oplevert.Een andere woning is ook overpriced.De huizenprijzen gaan nergens meer over tegenwoordig.Mijn huis is nu ruim 5 keer zoveel waard als toen ik het kocht maar als ik een ander huis wil kopen, ben ik de opbrengst gewoon kwijt.

03-11-2021 10:32:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.915

OTindex: 79.798





ja, hopelijk is hij voor zijn eigen kinderen menselijker...



: da's waar... @MIADIA : oh..ja, hopelijk is hij voor zijn eigen kinderen menselijker... @Grouse : da's waar...

03-11-2021 10:34:00 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.990

OTindex: 190

S



Als ik wil verhuizen naar een huis met één kamer meer en een iets grotere tuin dan ben ik nu minimaal 400k kwijt. En dan heb ik echt niets bijzonders.



Het droomhuis van 5 jaar geleden had ik voor 400k kunnen kopen. Nu kan ik daar eerder 800k voor betalen. Het is van den zotte. @Grouse : Ik heb een huis in een laag segment, 15 jaar geleden gekocht voor 130k. In dat segment zijn de prijzen nauwelijks gestegen en ik mag blij zijn als ik er 160k voor krijg.Als ik wil verhuizen naar een huis met één kamer meer en een iets grotere tuin dan ben ik nu minimaal 400k kwijt. En dan heb ik echt niets bijzonders.Het droomhuis van 5 jaar geleden had ik voor 400k kunnen kopen. Nu kan ik daar eerder 800k voor betalen. Het is van den zotte.

