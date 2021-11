Aha! Daarom liggen katten dus graag op je toetsenbord

Het allerfijnste chillplekje in huis? Als het aan je kat ligt lijkt dit het toetsenbord te zijn. En dan het liefst als jij druk bezig bent met werken. Op het eerste oog niet echt een logische plek, maar toch is er wel degelijk een verklaring voor.Zeker na ruim anderhalf jaar thuiswerken is het menig kattenbaasje vast al opgevallen: die malle beesten vinden jouw toetsenbord of laptop maar al te interessant. Gevolg? Ze claimen jouw werkplek rustig als slaapplek en parkeren hun kop of zelfs hele lijf rustig op je toetsenbord. Maar waarom eigenlijk?Volgens huisdierenexpert Arden Moore is jouw toetsenbord voor een kat inderdaad de ideale plek om op te liggen. Waarom? Omdat toetsenborden lekker warm zijn en grappig aanvoelen als je erop zit. Maar… bovenal omdat ze tussen jou en je beeldscherm liggen, legt Moore uit aan PetMD.Katten willen nou eenmaal geregeld aandacht, ook wanneer jij er eigenlijk geen tijd voor hebt en hard aan het werk bent. Jouw toetsenbord is daarom het ideale voorwerp om te claimen, om zo de nodige aandacht op te eisen.Daarnaast zijn ze vaak ook gewoon nieuwsgierig naar dat gekke ding waar jij op dat moment wél veel aandacht voor hebt. En ben je met je laptop op schoot aan het werk? Dan is er vaak ook gewoon sprake van territoriaal gedrag, met een vleugje jaloezie. Je schoot – dé plek waar jouw kat regelmatig ligt te spinnen – is opeens bedekt met een laptop.Ook merkt je kat op dat je continu naar dat apparaat staart, terwijl hij liever heeft dat je hem aandacht geeft. Door vervolgens tussen jou en je scherm in te gaan liggen eist hij zijn territorium (en jouw aandacht) terug.Het jagersinstinct van je kat speelt ook een rol. Wanneer je aan het werk bent neem je over het algemeen een andere houding aan dan wanneer je niet aan het werk bent. Je zit stiller dan normaal, je maakt weinig geluid en je staart constant naar je scherm. Je kat kan hierdoor denken dat jij zelf ook in jaagmodus verkeert.Echt handig is het natuurlijk niet, zo’n kat die de aandacht opeist en het werken praktisch onmogelijk maakt door het toetsenbord te bedekken. Maar toch is het ook wel weer gezellig. Wat te doen: wegjagen of aandacht geven?Volgens Jill Goldman, expert op het gebied van dierlijk gedrag, moet je jezelf eigenlijk eerst afvragen hoeveel aandacht je je kat die dag eigenlijk al hebt gegeven. Blijkt dit toch niet zo veel te zijn, dan kun je maar beter je laptop even dichtklappen en je kat écht de aandacht geven waar hij behoefte aan heeft.