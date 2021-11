Britse jonkvrouw krijgt 50 euro korting op bekeuring vanwege 'geldnood'

Een Britse jonkvrouw krijgt de hoon van het land over zich heen. Het fortuin van de adellijke familie Manners wordt geschat op meer dan 150 miljoen pond, maar dochter Eliza maakte gebruik van een regeling voor minima om 50 pond, omgerekend 59 euro, van een bekeuring af te krijgen.



De Britse pers smult ervan sinds de krant Evening Standard lucht kreeg van de zaak en donderdag de documenten boven water kreeg.



Het gaat om de 24-jarige Eliza Manners, een graag geziene gast in de Britse society. Ze groeide op in Belvoir Castle, dat al ruim 500 jaar in de familie is en geldt als een van de meest iconische kastelen in Groot-Brittannië. Foto's van haar 18de verjaardag verschenen in de bladen. Haar vakantiekiekjes op Insta komen vanuit de hele wereld en zijn bepaald niet gemaakt in budgethotels.



Maar 100 pond betalen omdat ze 10 kilometer per uur te hard had gereden in Londen? Dat zou haar naar eigen zeggen geldproblemen bezorgen. En in zo'n geval biedt de Britse wet uitkomst: verkeersboetes kunnen worden gehalveerd als de ontvanger in financiële nood zit of dreigt te komen door de hoogte van de boete.



En de familie Manners heeft zijn fortuin niet vergaard door meer te betalen dan nodig, dus vulde Eliza het benodigde formulier in. De vraag of de hoogte van de boete haar in financiële problemen bracht, beantwoordde ze met: "Ja, het zou me in geldnood brengen."



De rechter ging akkoord en verlaagde de boete van 100 naar 50 pond. De 84 pond (99,50 euro) aan proceskosten blijven overigens wel overeind.

