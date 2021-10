Model onder vuur nadat ze fotoshoot doet op begrafenis van haar vader

Een Amerikaans fitnessmodel heeft kwaad bloed gezet door sensueel te poseren voor de doodskist van haar vader. Ze kreeg zoveel negatieve reacties dat ze haar Instagram uiteindelijk verwijderde.Jayne Rivera deelde vorige week op Instagram mee dat haar vader overleden was. Maandag postte ze enkele foto’s waarop ze in een zwarte outfit zwoel poseert voor de open doodskist waarin haar vader lag. «Vlieg weg, vlinder. Rust in vrede, papa. Je was mijn beste vriend. Je hebt goed geleefd», schreef ze erbij.Er volgde meteen een storm van verontwaardigde reacties. «Jayne, verwijder deze foto’s en excuseer je voor je gebrek aan discretie of ik ontvolg je en hoop dat anderen hetzelfde doen», «Het feit dat je zoiets deelt, zegt genoeg over wat we over jou moeten weten», «Dit is ronduit walgelijk», en «Het meest afschuwelijke Instagrambericht dat ik ooit heb gezien», reageren haar volgers onder meer.Intussen heeft de 20-jarige influencer haar Instagram met 84.800 volgers verwijderd.