Bewoners van de K-buurt in Amsterdam Zuidoost moeten het opeens met een stuk minder prullenbakken doen. De gemeente heeft er afgelopen week een flink aantal weggehaald. Zonder waarschuwing vooraf. Sommige prullenbakken stonden er pas sinds begin dit jaar, en alleen maar omdat de buurt daar al jaren om vroeg. "Eerst moet je erom vragen, en nu is er geen prullenbak meer te zien."



"Hier heeft er een gestaan, en daar, en hier, en daar..." Bewoner Miret van de K-buurt neemt ons mee langs alle plekken waar vorige week nog een prullenbak stond. Ze zijn allemaal weg. Afgelopen week verwijderd door de gemeente. "Ik ging dinsdag naar de sportschool. Toen stonden ze er nog. Toen ik terug kwam waren ze weg. Binnen een uur. Allemaal verdwenen."



Het gekke is dat een aantal prullenbakken pas begin dit jaar zijn geplaatst. Na bijna twee jaar lobbyen en aandringen van de buurt, zegt Mike Brantjes van bewonersinitiatief Hart voor de K-buurt. En nu zijn de nieuwe prullenbakken opeens foetsie, verdwenen. "Eerst moet je erom vragen, en nu is er geen prullenbak meer te zien. Het is echt of de ene hand van de overheid je iets geeft, en dan pakt die andere hand van de overheid het opeens weer terug."



Volgens de gemeente past het verwijderen van de prullenbakken binnen het beleid om de leefbaarheid in de zogenaamde 'ontwikkelbuurten' te verbeteren.

30-10-2021 10:15:11 Mamsie

Dus zullen de mensen weer als varkens hun zooi achter kun kont laten vallen , ik moet zeggen, dat zal een hele verbetering zijn. 😬 Dus zullen de mensen weer als varkens hun zooi achter kun kont laten vallen , ik moet zeggen, dat zal een hele verbetering zijn. 😬

30-10-2021 10:18:04 Kooldioxide

Volgens het AT5 artikel gaat de gemeente ze weer terugzetten na klachten van bewoners.

30-10-2021 10:56:09 Mamsie

@Kooldioxide : Totdat de volgende slimmerik ze weer laat weghalen.

