Lerares beleeft gênant moment in klas: «Zo’n beha draag ik NOOIT meer!»

Een Amerikaanse lerares vertelt op TikTok dat ze een keer voor de klas stond met wat leek op lekkende borsten. Dat was niet het geval, maar het bleef even gênant.



Beth Philemon herinnert zich het moment maar al te goed. Ze was 25 jaar en gaf les in het derde middelbaar. Plots zag ze enkele leerlingen gniffelen. «Ik vroeg aan een leerling wat er was en ze zei: ‘Oh, baby heeft honger’», klinkt het.



De vrouw droeg op dat moment een gel-beha, een push-up beha die de borsten wat extra ondersteunt voor een voller decolleté. Daar was echter iets mis mee. «Op die dag besloten beide kanten te barsten», zucht ze. Het gevolg was dat haar T-shirt nat was rond haar borsten en het leek alsof haar borsten lekten. De rest van de dag bedekte ze haar T-shirt met een trui. «Dit ga ik nooit meer vergeten en ik zal nooit meer zo’n beha dragen», knipoogt ze.



De video werd inmiddels al meer dan 740.000 keer bekeken. Haar volgers voelden de plaatsvervangende schaamte, maar gaven haar ook enkele tips mee. «Oh nee, zo gênant!», «Daarom moet je altijd reservekleren in de buurt hebben», en «Je had water moeten morsen op je T-shirt, dan viel het niet op», klinkt het onder meer.

Reacties

27-10-2021 20:47:59 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Ze schaamde zich zó erg dat ze het niet kon laten om het wereldkundig te maken.

27-10-2021 20:53:18 Buick

Erelid

En dan met een nat t-shirt voor een klas met pubers gaan staan.

Die gastjes leren dan verder niets meer.



