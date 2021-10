Gewapende overvallers stormen winkel binnen, maar hebben pech dat één van de klanten een ex-militair is

Een gewapende overval in Arizona ging helemaal niet volgens plan vanaf het moment dat de daders de geviseerde winkel binnenkwamen. Eén van de aanwezige klanten zat vroeger immers bij het leger.Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af in een winkeltje aan een tankstation van Chevron in Yuma, een stad in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Arizona. Drie gemaskerde mannen kwamen de winkel binnen terwijl de eerste een pistool richtte op de aanwezigen.Gelukkig – maar jammer voor hen – was één van de klanten een man die vroeger dienstdeed bij de Amerikaanse marine. De ex-militair twijfelde niet, greep naar het wapen van de eerste overvaller en kon hem overmeesteren. De andere twee overvallers zetten het op een lopen en zijn nog steeds spoorloos.Door het heldhaftige optreden van de ex-militair raakte niemand gewond. Toen de politie hem vroeg hoe hij de situatie zo goed aanpakte, zei hij: «Het Korps Mariniers heeft me geleerd om niet te rotzooien».