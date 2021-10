Drie redenen waarom je een koffiefilter in je bloempot moet doen

Een koffiefilter in je bloempot. Wie niet heel groene vingers heeft, heeft er mogelijk nog nooit van gehoord. Toch is het een heel goed idee, juist als je niet te veel tijd kwijt wilt zijn met je planten.



Koffiefilters absorberen vocht dus als je je plant water geeft trekt het water in het filter. Daardoor blijft de plant veel langer vochtig en hoef je hem minder vaak water te geven.



Het koffiefilter laat overtollig water door, zodat het weg kan stromen via het gat onderin de pot. De aarde blijft echter binnen het filter, waardoor het gat minder snel verstopt raakt en de wortels nooit meer in veel te veel water staan.



Vooral voor verpotten is het filter ideaal. Je kunt de plant met filter en al in een andere pot zetten. Zo ligt er niet overal aarde en blijft je plant mooi heel.

Reacties

25-10-2021 11:22:22 Emmo

Quote:

Vooral voor verpotten is het filter ideaal. En na verloop van tijd vergaat het filter waardoor je alsnog met los zand blijft zitten. En na verloop van tijd vergaat het filter waardoor je alsnog met los zand blijft zitten.

