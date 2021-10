Trui zorgt voor verkeersboete

De modepolitie zal vast een mening hebben over de onderstaande trui, maar het is in dit geval de echte politie die een boete uitschrijft. Ene David Knight kreeg pas een boete thuis voor zijn Volkswagen Transporter. Hij zou in een plaatsje 200 kilometer verderop over een busbaan gereden hebben en kreeg een boete van ongeveer 100 euro. Het probleem was: hij was daar helemaal niet op die dag.De foto bij de boete maakte gelijk duidelijk wat er aan de hand was. Op die dag liep er een mevrouw met een bedrukte trui over de busbaan. Op haar trui staat het woord ‘knitter’, wat zoiets betekent als ‘breister’. Foto De flitscamera verwarde de letters met een kentekenplaat en stuurde de boete naar David Knight, die ‘KN19TER’ als kenteken op zijn busje heeft. Foto De foto was automatisch verstuurd en zodoende had niemand naar de foto gekeken. Na contact met de juiste instanties werd de boete gelijk ongeldig verklaard. Het is niet bekend of de mevrouw met de trui haar breibewijs mag behouden.