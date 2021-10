Koppel stapt niet in huwelijksbootje, maar in een pan en drijft naar hun bruiloft

Een Indiaas stel liet zich op hun huwelijksdag niet tegenhouden door overstromingen en aardverschuivingen in de Zuid-Indiase staat Kerala. Ze stapten in een grote aluminium kookpot, om zo droog aan te komen bij hun huwelijksceremonie.Het echtpaar leende de pot van een plaatselijke tempel, en op beelden is te zien dat twee mannen de pot door het water leiden. De video waarin het koppel met mooie kleren aan dicht opeen in een pot zit, gaat viral op sociale media.Het echtpaar kwam uiteindelijk droog aan in de tempel. Daar kon, ondanks wat water in het gebouw, de huwelijksceremonie plaatsvinden. "Het was een bruiloft die we ons nooit hebben kunnen voorstellen", vertelde de bruid aan lokale media.Overstromingen en aardverschuivingenHevige regenval in het zuiden van India heeft de afgelopen dagen geleid tot ernstige overstromingen en dodelijke aardverschuivingen. Rivieren zijn overstroomd. Bruggen en wegen zijn onbegaanbaar, waardoor hele steden en dorpen onbereikbaar zijn. Ook huizen zijn weggespoeld in de modder.Naar verwachting blijft het de komende dagen nog regenen in het land. Er zijn duizenden mensen geƫvacueerd uit de overstroomde gebieden.