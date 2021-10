Man laat bijna 200 blaasstenen verwijderen nadat artsen bloed in zijn urine ontdekten

Een man in China heeft bijna 200 blaasstenen laten verwijderen nadat artsen bloed in zijn urine hadden gevonden.De man ging naar de afdeling urologie van een ziekenhuis in de stad Shanghai.Lokale media melden dat de man meer dan 10 jaar geleden een dwarslaesie opliep waardoor hij weinig tot geen gevoel had in zijn onderlichaam, hetgeen ook betekende dat hij geen ongemak kon voelen als gevolg van de nierstenen.Nadat artsen bloed in zijn urine opmerkten, wat een hematurie wordt genoemd, zeiden ze dat hij een operatie moest ondergaan, schrijft Viral Tab.De operatie duurde meer dan 75 minuten, waarvan het verwijderen van de 200 stenen meer dan 30 minuten duurde.Chirurgen haalden vier of vijf stenen op met een diameter van ongeveer 2 centimeter. Het totaal gewicht van de stenen was ongeveer 195 gram.