Carmen won een Spaanse literatuurprijs: ze bleek drie mannen te zijn

De uitreiking van een literaire prijs in Spanje leverde afgelopen week een bijzondere plottwist op. Carmen Mola, een vrouwelijke schrijfster van thrillers, won 1 miljoen euro voor een nog ongepubliceerd manuscript. Toen ze naar het podium werd geroepen, kwamen drie mannen van middelbare leeftijd tevoorschijn.Carmen Mola heeft in Spanje al meerdere goed ontvangen thrillers gepubliceerd. In interviews vertelde de schrijfster regelmatig dat ze een hoogleraar was die anoniem wilde blijven.Voor haar laatste boek, The Beast, won de schrijfster afgelopen week de belangrijke Spaanse literatuurprijs Planeta. Bij de uitreiking daarvan was afgelopen vrijdag ook de Spaanse koning aanwezig, schrijven buitenlandse media.Toen Mola werd gevraagd naar het podium te komen, verschenen drie mannen op het toneel. Het bleek te gaan om Jorge Díaz, Antonio Mercero and Agustín Martínez. De drie schreven mee aan de scenario's voor meerdere televisieprogramma's en publiceerde enkele romans.De drie kwamen naar eigen zeggen vier jaar geleden met het pseudoniem voor Carmen Mola om zo 'hun krachten te bundelen'. "We verschuilden ons niet achter een vrouw, we verschuilden ons achter een naam", vertelden de drie dit weekend aan Spaanse media.De actie komt de schrijvers ook op kritiek te staan. De Spaanse activiste en feministe Beatriz Gimeno vindt dat de mannen 'oplichters' zijn die lezers hebben bedrogen met 'een nepprofiel'. Op de achterkant van de boeken van Mola werd de schrijfster altijd afgebeeld als een vrouw die met haar rug naar de camera zat.De boeken van Mola zijn in de afgelopen jaren ook verschenen op leeslijsten waarin vrouwelijke auteurs worden gepromoot die 'de realiteit en ervaringen van vrouwen helpen leren begrijpen'.Het boek waar de mannen de prijs voor hebben gewonnen wordt komende maand gepubliceerd door Planeta. Dat was een van de voorwaarden voor het winnen van de prijs.