Vrouw vraagt mening van vriend over sportlegging: «Dan kan je even goed naakt zijn»

Een Australische influencer probeerde onlangs een nieuwe fitnesslegging uit. Toen ze de mening van haar vriendje vroeg, kreeg ze wel een héél eerlijk antwoord.Skye Maree Wheatley-Young deed in 2014 mee aan de Australische ‘Big Brother’, maar intussen is ze bekend als model, influencer en zakenvrouw. In een TikTok-video poseert ze enthousiast voor de camera in haar nieuwe sportlegging.Ze vraagt haar vriend Lachlan wat hij er eerlijk van vindt. «Dan kan je even goed naakt zijn. Ik zie gewoon je achterwerk erdoor, en de mensen in de fitness zien dat dus ook. Maar dat is wat je wil, toch? Dat iedereen naar je achterwerk kijkt?», reageert hij.Ze deelde het filmpje op TikTok, waar het al bijna 200.000 keer bekeken werd. «Mijn vriend was niet onder de indruk van mijn legging», schrijft ze erbij. Haar volgers begrijpen zijn reactie wel. «Mijn man zou me vermoorden als ik zoiets zou dragen», «Niets fout met zijn eerlijke mening», en «Zo waar wat hij zegt», lezen we onder meer.