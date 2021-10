Mysterie opgelost: zo kwam deze bestelwagen op een bushokje terecht

De afgelopen week waren media in Frankrijk in de ban van een Peugeot Partner-bestelbusje dat in de Franse gemeente Plounéventer op mysterieuze wijze op een bushokje terecht was gekomen.De foto ging in mum van tijd viraal toen de gendarmerie van de regio Finistère de beelden op Facebook en Twitter plaatste, vergezeld van de hashtags #paranormaal en #onverklaarbaar.De autoriteiten vroegen aan hun volgers of zij enig idee hadden hoe en waarom de Peugeot Partner op het bushokje was beland. Het duurde niet lang voordat buitenaardse wezens uit ufo's werden aangewezen als veroorzakers van deze absurde situatie.Het enige buitenaardse aan de situatie was echter de woede van de persoon die de ophef had veroorzaakt. Na een ruzie over de recente verkoop van het busje tilde hij de Peugeot Partner met een heftruck op zijn huidige rustplaats. Wanneer de verdachte de gemaakte schade vergoedt, wordt door de gemeente overwogen om geen klacht in te dienen voor het in gevaar brengen van anderen, zo meldt website Gocar.be.