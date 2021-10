Alweer een snackbar uit de Oudheid opgegraven in Pompeï

Hun grote liefde voor goed eten hebben de Italianen niet van een vreemde: hun héél verre voorouders wisten al wat lekker was. Ze aten bijvoorbeeld een warme hap van kip, vis en slakken, en deden tuinbonen in hun wijn om die smaakvoller te maken.Deze en andere weetjes halen Italiaanse archeologen uit een snackbar die ze de afgelopen weken in Pompeï hebben opgegraven. Het is niet de eerste fastfoodtent die ze in het onder een dikke laag as en puin bedolven stadje ontbloten. Pompeï had in 79 na Christus – het jaar van de dodelijke Vesuviusuitbarsting – 13.000 inwoners die bij tientallen van dergelijke snackbars terechtkonden. Daar werden warme en koude gerechten en dranken ‘to go’ verkocht. Maar over de ‘thermopolium’ die nu is gevonden, zijn de archeologen echt verrukt omdat-ie zo gaaf is.De zo goed als intacte snackbar telt twintig vierkante meter en heeft een grote L-vormige toonbank. Die is versierd met fresco’s in sprankelende kleuren. Er zijn een haan en twee ondersteboven opgehangen eenden afgebeeld. Waarschijnlijk was hun vlees daar te eten. Die fresco’s konden dus wel eens de voorlopers zijn geweest van de foto’s van gerechten op van die plastic menukaarten die buitenlandse toeristen tegenwoordig soms in restaurants krijgen.In de toonbank zitten diepe, ronde gaten met daarin potten voor het eten. De archeologen hebben in de potten zelfs etensresten als dierenbotjes gevonden. Ze groeven ook een mobiel oventje op, dat werd gebruikt om de afhaalgerechten op te warmen.Massimo Osanna, de directeur van het archeologische park in Pompeï, spreekt enthousiast van ‘een foto van die rampzalige dag’. Als het virus het toelaat, belooft hij, kunnen bezoekers de kleurige eettent met Pasen bewonderen.