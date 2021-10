Echtpaar staat op het punt te scheiden nadat vrouw wijwater in huis brengt

Een stel dat al tien jaar getrouwd is, staat op het punt van elkaar te scheiden omdat de vrouw wijwater in huis bracht ‘zonder toestemming’ van haar man.



De getergde echtgenoot heeft sindsdien de woning verlaten omdat ze maar niet tot een oplossing komen.



De man in Nigeria zegt dat hij mogelijkerwijs tot geweld in staat is indien hij in het huis zou blijven wonen, en uit ‘voorzorg’ is vertrokken.



Volgens zijn vrouw kreeg zij het heilig water van haar moeder die het vloeistof van de katholieke kerk heeft en zou ze die nooit hebben gebruikt.



De rechtszitting aangaande de echtscheiding duurt voort, meldt nieuwssite in het land Guardian.ng.

Reacties

20-10-2021 19:46:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.734

OTindex: 86.637

Hahaha, het zou lachwekkend zijn als het niet van zo'n dieptreurige dommigheid was..... 😯

20-10-2021 19:56:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.781

OTindex: 79.611

Wie neemt er nu een fles wijwater mee naar huis? Ze zou het wel of niet hebben gebruikt waarvoor?

En waarom is dat aanleiding tot geweld?

Volgens mij horen we hier niet het echte verhaal...

... Zoals bijv. deze zin in het originele artikel, dat hij bedreigd zou worden: Oladepo has since left his matrimonial home, maintaining that his life is under threat .

Blijkbaar is het water alleen een excuus voor de man om het huis te verlaten, omdat het paar volgens hem niet 'compatible' is ...



Laatste edit 20-10-2021 20:03

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: