Vrouw wist niet dat ze al vijf maanden zwanger was tot ze in haar broek plaste

Een Amerikaanse snowboardster vertelt in een TikTok-video dat ze een accidentje had in een supermarkt en ze daardoor te weten kwam dat ze al vijf maanden zwanger was.



Brenna Huckaby is een 25-jarige snowboardster uit de Amerikaanse staat Louisiana. Toen ze op 19-jarige leeftijd in Walmart was, moest ze plots dringend plassen. Ze kon zich niet meer inhouden en plaste in haar broek.



Ze maakte zich zorgen over wat er zonet gebeurd was en maakte een afspraak bij de dokter. Daar liet ze zich controleren op een eventuele urineweginfectie. Die bleek negatief, maar er werd wel eiwit in haar urine gevonden.



Ze zocht op het internet op wat dat allemaal kon betekenen, en zwangerschap was een van de mogelijke oorzaken. Dat leek haar echter onwaarschijnlijk omdat ze de pil nam en ze zich fitter en sterker voelde dan ooit tevoren. Toch deed ze voor de zekerheid een zwangerschapstest. Wat bleek? Brenna was al vijf maanden zwanger.



In 2016, toen ze 20 jaar was, beviel ze van haar eerste dochtertje, Lilah. Intussen heeft ze twee kinderen.

