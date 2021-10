Kind valt in ondergrondse container, ook redder moet worden gered

Het had een reddingspoging moeten zijn: een man wilde vrijdagmiddag een kind redden dat in een ondergrondse container was gevallen. Maar bij die reddingspoging kwam hij zelf klem te zitten. De brandweer moest ter plaatse komen om beiden te redden.



Het kind kwam vrijdagmiddag rond 15.00 uur in Zoetermeer terecht in een ondergrondse container aan de J.W. Paltelaan, meldt Omroep West. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet bekend.



Een omstander wilde de jongen redden, maar kwam daarbij zelf vast te zitten. Om de twee te bevrijden, werd de achterkant van de container losgemaakt. De jongen werd uiteindelijk herenigd met zijn moeder.



De man raakte niet gewond. Ambulancepersoneel heeft de jongen behandeld en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, zegt een woordvoerder van de brandweer.

