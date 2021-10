Man overleeft val van negende verdieping door op auto te landen

In New Jersey heeft een man volgens The New York Post een val van negen verdiepingen overleefd. Hij kwam terecht op een BMW, stond recht, en vroeg wat

Reacties

10-10-2021 15:21:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.693

OTindex: 79.483

Alsof een BMW zo zacht is? Veerde hij mee?

10-10-2021 15:43:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.167

OTindex: 27.615

@allone : Bij een lelijke eend zou ik me dat nog kunnen voorstellen.

10-10-2021 18:04:37 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.992

OTindex: 16.665

S Het zal je Pausmobiel maar wezen.

