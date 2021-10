Zware machines krijgen groene waterstofmotor...

Een nieuwe, milieuvriendelijke motor kan de dieselmotor in zware bouwmachines vervangen.



Elektrische auto’s zijn er al, maar accu’s en elektromotoren kunnen de verbrandingsmotor niet altijd vervangen. Nu lanceert het Duitse bedrijf Deutz een nieuwe waterstofmotor om graafmachines en ander zwaar materieel groener te maken.



Waterstof wordt al gebruikt voor de aandrijving van een klein aantal personenauto’s. Daarbij wordt de waterstof in een brandstofcel gevoerd, die elektriciteit opwekt om de elektromotoren aan te drijven.



Maar brandstofcellen zijn duur en technisch complex. De waterstofmotor van Deutz is een verbrandingsmotor en bouwt dus voort op technologie die al ruim 100 jaar is getest, verfijnd en geoptimaliseerd.



In plaats van fossiele brandstof te verbranden in de cilinders, verbrandt de motor echter rechtstreeks waterstof, en de uitlaatgassen zijn vrij van broeikasgassen.



Het nieuwe motortype, TCG 7.8 H2, wordt in eerste instantie gebruikt om stationair materieel aan te drijven, zoals pompen. Maar een toekomstig model zal zijn weg vinden naar zelfrijdende machines.



Er zijn al graafmachines met accu’s en elektromoren, maar die hebben enkele belangrijke nadelen.



Terwijl een gemiddelde personenauto 300 uur per jaar rijdt, werken grote graafmachines in grindgroeven en mijnen vaak in ploegendienst en zijn ze wel 5000 uur per jaar in touw. Dat komt neer op 14 uur per dag het jaar rond, en dat kan niet met elektrische machines, waarvan de accu’s ook nog moeten worden opgeladen.



Bovendien zijn accu’s zwaar. De Britse machinefabrikant JCB, die ook ver is met de ontwikkeling van waterstofmotoren, berekende dat een elektrische graafmachine van 20 ton een accupakket van 8 ton nodig heeft.



Door dat extra gewicht moeten alle lagers, riemen en andere onderdelen veel groter worden, wat de machine nog zwaarder – en duurder – maakt.



Accu’s en mechanische aanpassingen maken de elektrische graafmachine circa twee keer zo duur als een vergelijkbare graafmachine op diesel, en ook brandstofcellen verhogen de kosten. Maar een machine met een waterstofmotor is niet zwaarder of veel duurder dan een dieselmodel.



De waterstof kan ’s nachts uit restenergie van bijvoorbeeld windmolens worden gehaald. Deutz verwacht de eerste zware machines met de nieuwe waterstofmotor in 2024 op de markt te kunnen brengen.

