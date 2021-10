Plantenetende schildpad jaagt en verslindt vogeljong

Reuzenschildpadden zijn eigenlijk vegetariërs, maar toen een vogeljong zijn ogen probeerde uit te pikken, begon de schildpad een tegenaanval in slowmotion.Reuzenschildpadden op de Seychellen zijn eigenlijk vreedzame vegetariërs die leven van de weelderige vegetatie op de eilanden.Daarom was de bioloog Anna Zora op z’n zachtst gezegd verbaasd toen ze wist vast te leggen hoe een schildpad zijn eerste voorzichtige stappen zet richting het roofdierschap.Zora zag de schildpad langzaam over een omgevallen boom lopen, waar een jonge stern op de bosbodem zat.De stern springt een paar keer achteruit, maar de schildpad geeft niet op. Uiteindelijk heeft hij beet. De schildpad vangt de vogel, doodt hem met een krachtige beet en begint hem op te eten.Op de eilanden worden schildpadden vaker aangevallen door sterns, want met hun spitse snavel kunnen ze hun ogen uitsteken. De tegenaanval van de schildpad is echter nog nooit eerder vastgelegd.De biologen die de gebeurtenis zagen, maken uit de jachttechniek op dat dit niet voor het eerst gebeurt. Maar omdat de schildpad is geclassificeerd als planteneter, is het onbekend of zijn maag eigenlijk wel in staat is om vlees te verteren.Aanvullend onderzoek naar de reuzenschildpad op de Seychellen moet uitwijzen of deze jachttechniek gebruikelijk is op de eilanden.