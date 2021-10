Dronken bestuurder met pech aangehouden in Middelburg

Een bestuurder met autopech is dinsdagavond door de politie in Middelburg aangehouden. Na onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed was van alcohol. Hij had ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid drank op.



De man reed ook nog eens met een rijbewijs dat in 2019 ongeldig was verklaard. Dit was de derde keer dat hij met alcohol achter het stuur was betrapt. De politie heeft zijn auto in beslag genomen.

Reacties

02-10-2021 16:08:35 Buick

Gelukkig kreeg hij pech met de auto.

Die dronken gasten wil je helemaal niet op de weg tegen komen.

02-10-2021 19:18:17 botte bijl

@Buick :

een verstandige auto dus een verstandige auto dus

02-10-2021 19:21:18 Emmo

Zou dat nou zijn wat ze een "slimme auto" noemen? @botte bijl : Soms zijn de auto's verstandiger dan de bestuurders.Zou dat nou zijn wat ze een "slimme auto" noemen?

