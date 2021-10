India sluit internet voor miljoenen mensen af om examenfraude tegen te gaan

De Indiase overheid heeft zondag voor ruim 25 miljoen inwoners het internet afgesloten om te zorgen dat examenkandidaten van een groot lerarenexamen geen fraude konden plegen.



Het betreffende examen is nodig om docent te kunnen worden op de overheidsscholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, meldt CNN. Sinds 2018 is het examen niet meer gehouden in de staat Rajasthan, dus was de belangstelling groot. Bovendien zou de docentenbaan erg gewild zijn, waardoor er in het verleden op grote schaal werd gespiekt bij het examen.



Om fraude deze keer te voorkomen, werd het volledige internet of alleen het mobiele internet in grote delen van de staat afgelopen zondag platgelegd. Ondertussen moesten de kandidaten met gratis bussen naar duizenden testcentra waar de examens afgenomen werden.



De toegang tot het mobiele internet werd in zeker tien districten in de staat afgesloten. In sommige delen bleef het vaste internet wel beschikbaar, om te zorgen dat bedrijven en het dagelijks leven niet teveel verstoord werden. In het Jaiput-district, met ruim 6,6 miljoen inwoners het meest dichtstbevolkte deel van de staat, werd het internet van 8.00 uur tot 17.00 uur afgesloten.



De divisie-commissaris van de regio Jaipur zei achteraf dat de rigoureuze maatregel zin heeft gehad. "Mensen hebben geprobeerd vals te spelen, maar we hebben er veel kunnen pakken. Vanwege de internetsluiting is het examen niet uitgelekt", aldus commissaris Dinesh Kumar Yadav.



Kandidaten werden ook met camera's in de gaten gehouden, een methode die ook tijdens de coronapandemie is ingezet in Nederland. In ons land moesten sommige examenkandidaten verplicht camera's op zichzelf richten tijdens hun examens, of speciale anti-fraudesoftware installeren. Op die maatregelen was kritiek, omdat ze een inbreuk vormen op de privacy en voor extra stress zorgden.

