Dikke snoek zit muurvast onder brug in Kampen

'Hoe dan?', denkt Ferry van de Dierenambulance. Samen met collega Betty kijkt hij vanaf de kade in Kampen naar het water. Daar, onder de brug, heeft een snoek zich tussen twee spijlen geparkeerd. Het dier zit muurvast, beseffen ze terwijl de snoek blijft spartelen. Tijd voor actie.

Rond een uur of drie 's middags zien passanten dat een vis vast zit onder de brug, vlak bij de Hagenkade. Ze bellen direct de dierenambulance. Nu staan Ferry en Betty naar het arme beest te kijken. Wat is wijsheid?



"Het water in de Burgel lijkt niet diep", schrijven ze op Facebook. "Maar hoe diep is het écht als we in de blubber stappen? We hebben een waadpak, maar wat is wijsheid? Een snoek is een kwetsbare vis, hoe pakken we dit aan?"



Vragen, vragen, vragen. Ze besluiten het zekere voor het onzekere te nemen en bellen de brandweer. Tien minuten later komt een knalrode spuitwagen, waar vier brandweerlieden uitspringen.



Ondertussen stroomt de kade vol met nieuwsgierigen. En dat is mooi voor Ferry en Betty, want dan kunnen zij mooi uitleggen wat er aan de hand is. Terwijl de brandweer de ladder uitklapt, ontstaat een discussie langs de waterkant. Centrale vraag: waarom zitten er überhaupt spijlen onder de brug?



Een brandweerman trekt z'n wetsuit aan en klimt via de ladder naar beneden. Terwijl de snoek onvermoeibaar doorspartelt, probeert de brandweerman 'm met zijn handen te bevrijden. Kansloos.



De discussie langs de kade gaat gewoon door. 'Moeten er raadsvragen komen over de spijlen in het water?', vraagt iemand zich af. 'Tja, 't is maar een vis hè?' zegt iemand anders.



De brandweerlieden kijken gespannen naar hun collega 'down under'; hij heeft zojuist een tang gepakt en zet 'm op één van de spijlen. De discussie valt stil als de tang dichtklapt en één van de spijlen openbreekt. De vis spartelt en spartelt en spartelt.



Gewond of niet?

De brandweerman pakt het beestje en onderzoekt 'm voorzichtig. Het is even stil. "Niet gewond!" zegt hij dan, waarna het publiek applaudisseert.



Ferry deelt op Facebook z'n gedachten over Operatie Snoek. "Het dier kon daar waarschijnlijk altijd doorheen zwemmen, maar ineens was zijn lijf er te groot voor geworden. Hij kon niet meer voor of achteruit."



Nu maar hopen dat de bewuste snoek een andere route kiest, of gewicht verliest. Anders zal het zomaar kunnen zijn dat de gemeenteraad van Kampen zich er mee moet bemoeien.

Reacties

01-10-2021 11:05:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.004

OTindex: 27.604

Ik snap niet waarom ze dat beest hebben laten zwemmen

01-10-2021 11:17:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.581

OTindex: 86.371

Quote:

"Het dier kon daar waarschijnlijk altijd doorheen zwemmen, maar ineens was zijn lijf er te groot voor geworden.



Teveel gevroten dus. Het lijkt wel een mens! Teveel gevroten dus. Het lijkt wel een mens!

01-10-2021 11:46:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.608

OTindex: 79.383



1) een smakelijke maaltijd

2) ze hoeven niet weer met man en macht een vis bevrijden @Emmo : twee vliegen in één klap:1) een smakelijke maaltijd2) ze hoeven niet weer met man en macht een vis bevrijden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: