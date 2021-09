Influencer beweert dat menstruatiebloed wonderen doet voor haar planten

De ene plantenmoeder is de andere niet. Op TikTok vergaarde een jonge vrouw al 2,8 miljoen views met een video waarin ze onthult hoe ze haar planten in leven houdt. Haar geheim: menstruatiebloed mengen in het water dat ze aan haar planten geeft.



Iedereen weet hoe moeilijk het soms kan zijn om bepaalde planten in leven te houden. Een cactus lukt nog net zonder al te veel moeite, maar als je al eens investeerde in een calathea of monstera weet je dat het weleens goed mis kan gaan.



De Amerikaanse Shannon Stovall heeft misschien een oplossing om je planten prachtig te laten schitteren in je livingruimte, alleen zal je misschien wel over bepaalde mentale barrière moeten gaan om het te testen. Zij vangt haar bloed op via een menstruatiecup en mengt dan 30 ml van haar bloed met 3 à 4 liter water en geeft het mengsel aan haar planten.



Gezonde voedingsstoffen in bloed

De (nog niet bewezen) wetenschap achter het bloedvergieten is dat er drie belangrijke voedingsstoffen in menstruatiebloed zitten: stikstof, fosfor en kalium. Stikstof zou de groei stimuleren van je planten, fosfor zou energie transporteren van de stam van je plant naar de bladeren en kalium zou ervoor zorgen dat je plant zich minder gestresseerd voelt en sneller herstelt na het herpotten.



Helemaal bij het haar gegrepen, is de theorie niet, want vandaag is er al iets gelijkaardig op de markt: bloedmeel, een dierlijke stikstofrijke meststof die in de tuin gebruikt wordt. De influencer benadrukt dan ook het financiële voordeel: menstruatiebloed is helemaal gratis, bloedmeel niet.



Bovendien zegt Stovall dat ze door haar eigen bloed te gebruiken een «krachtige en spirituele connectie voelt» met haarzelf, haar menstruatie en alle andere levende organismes bij haar thuis. Ze voelt zich «empowerd» door haar menstruatiebloed te gebruiken voor de groei van haar planten, ook omdat «er maar al te vaak gezegd wordt dat je je moet schamen voor je menstruatie.»





Niet iedereen is enthousiast, maar verrassend veel plantenliefhebbers zijn bereid om die voedingsmethode te testen: «Misschien koop ik gewoon een plant enkel om dit uit te testen», klinkt het. Ook zien enkele volgers het voordeel ervan in dat menstrueren daardoor «iets wordt om naar uit te kijken, in plaats van tegenop te zien.»

Reacties

29-09-2021 10:17:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.779

OTindex: 20.700

Eh... ja. Ik gebruik gewoon af en toe een dopje pokon. ook daar zit stikstof, fosfaat en kalium in. Volgens mij valt dit onder het kopje 'aandachttrekken'.

29-09-2021 10:25:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.555

OTindex: 37.865

@BatFish :

ik -heb een fles vloeibare mest van de supermarkt- ben het roerend met je eens. dat mens wil aandacht en krijgt het, maar of het op de lange duur de aandacht is die ze wil hebben ik -heb een fles vloeibare mest van de supermarkt- ben het roerend met je eens. dat mens wil aandacht en krijgt het, maar of het op de lange duur de aandacht is die ze wil hebben

29-09-2021 10:33:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.583

OTindex: 79.361

Dat stikstof, fosfor en kalium goed zijn voor de planten is logisch. Dat ze daarvoor haar menstruatiebloed gebruikt moet ze zelf weten. Iig is het dan nuttig, en wordt niet weggegooid, dus er is wat voor te zeggen.

29-09-2021 10:47:35 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.981

OTindex: 6.008

Quote:

Ze voelt zich «empowerd»



oh got

oh got

29-09-2021 10:49:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.558

OTindex: 86.341

Er zal best wel een kern van waarheid inzitten. En als zij en haar plantjes daar nou blij van worden ach, waarom ook niet.

Kom ik weer met mijn oude verhaal over de aardbeienplanten in mijn achtertuin.

Die gedijden ook op het water waarin ik de babyluiers had uitgespoeld.

Ja, van die katoenen luiers waar je eerst de poep uit moest spoelen.

Dus menselijke resten blijken het goed te doen in pot en tuin.



Laatste edit 29-09-2021 10:50

29-09-2021 10:52:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.583

OTindex: 79.361

Hoeft niet persé menselijk te zijn.. maar waarom ook niet. Ik snap nooit waarom sommige mensen zo vies zijn van alles wat uit het lichaam komt.. @Mamsie : goede mestHoeft niet persé menselijk te zijn.. maar waarom ook niet. Ik snap nooit waarom sommige mensen zo vies zijn van alles wat uit het lichaam komt..

29-09-2021 10:55:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.558

OTindex: 86.341



Nou ja, ik bedoel maar......

Laatste edit 29-09-2021 10:56



Laatste edit 29-09-2021 10:59 @allone : Nou ja, wat ín het lichaam komt is appetijtelijker. Ik ben nét klaar met een eenvoudig maar buitengewoon smakelijk ontbijt.Nou ja, ik bedoel maar......

29-09-2021 11:01:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.583

OTindex: 79.361

@Mamsie : haha, okay, ik moet toegeven dat wat er ingaat bij mij ook beter ruikt en er beter uitziet dan wat er uit gaat

29-09-2021 12:16:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.555

OTindex: 37.865

@Mamsie : @allone :

voor ons mensen klopt het helemaal, maar wat wormen met een pizza moeten beginnen voor ons mensen klopt het helemaal, maar wat wormen met een pizza moeten beginnen

29-09-2021 12:28:52 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 231

OTindex: 7





Hoe moet ik er dan aan komen menstruatiebloed is helemaal gratis,Hoe moet ik er dan aan komen

29-09-2021 13:25:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.977

OTindex: 27.604

Quote:

dat er drie belangrijke voedingsstoffen in menstruatiebloed zitten: stikstof, fosfor en kalium. Stikstof zou de groei stimuleren van je planten, En waar blijft nou die stikstofcrisis waar iedereen zo opgewonden van wordt? En waar blijft nou die stikstofcrisis waar iedereen zo opgewonden van wordt?

