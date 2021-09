Stuntelende bankrover verliest beenprothese tijdens overval in Alicante

Een bankoverval in de Spaanse stad Alicante liep even anders dan gepland. Een overvaller raakte in gevecht met klanten en bankmedewerkers, en verloor daarbij zijn beenprothese. De man is gearresteerd.



Vrijdagmiddag stormden twee mannen een bank van Sabadell in de Zuid-Spaanse stad Alicante binnen. Zwaaiend met een pistool eisten ze geld van de baliemedewerker. Oplettende klanten en medewerkers zagen echter dat het pistool nep was. Daarop brak een gevecht uit. Een van de overvallers werd tegen de grond gewerkt en verloor daarbij zijn beenprothese, wat ontsnappen voor de ongelukkige crimineel onmogelijk maakte.



Doordat het alarmsysteem was afgegaan, kon de politie snel ter plaatse zijn. De eenbenige overvaller werd vervolgens eenvoudig gearresteerd en meegenomen naar het lokale politiebureau. Het zou gaan om een 45-jarige Italiaan die al bekend was bij de autoriteiten, schrijven lokale media.



Zijn collega-overvaller was beter ter been en wist zodoende wel te ontsnappen. De politie is nog naar hem op zoek. Er is geen geld gestolen.

29-09-2021 09:19:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.558

OTindex: 86.341

Quote:

Oplettende klanten en medewerkers zagen echter dat het pistool nep was.



Even later bleek dat het been óók al nep was.....

29-09-2021 09:25:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.977

OTindex: 27.604

Mijnheer zag er geen been in om de bank te overvallen.

29-09-2021 10:15:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.779

OTindex: 20.700

Het doet een beetje denken aan die Black Knight van Monty Python and the Holy Grail... Oh it's just a scratch! Come back you bastard

29-09-2021 10:22:23 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.555

OTindex: 37.865

ik weet, je hoort niet te lachen om mensen met protheses, dus het is slecht/gemeen van mij, maar toch is het jammer dat daar geen filmpje van is

29-09-2021 12:58:06 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.575

OTindex: 1.839

@botte bijl : Ik ben al net zo slecht! Ik zag al voor me hoe die man hinkelend voor zijn leven dat pand uit wilde vluchten!

