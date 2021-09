Waarom je spinnen in huis niet moet doodmaken

We zijn bang voor elkaar: spinnen en mensen. Maar alleen spinnen hebben daar rationele motieven voor. Mensen maken veel spinnen dood, spinnen uiterst zelden mensen en in Nederland nooit.





Bovendien: een spin in huis is ook een compliment. Spinachtigen worden aangetrokken door plaatsen die niet te warm en niet te vochtig zijn, waar de lucht dus gezond is.



En ze helpen je om je huis fris te houden. Ze bieden hun service gratis aan door veel ongedierte, dat minder vriendelijk is, te verwijderen. Een spin eet elke dag het equivalent van haar/zijn gewicht. Spinnen beschermen ons tegen vliegen, muggen, kakkerlakken en zelfs vlooien. Naar schatting vangen ze 400 tot 800 miljoen ton insecten per jaar, waarvan sommige vol zitten met ziekten zoals malaria.



Als je er echt niet tegen kunt om een ​​spin in de hoek bij je open haard te hebben, probeer hem niet te doden, maar buiten los te laten. Ze zal een huis veel gastvrijer vinden dan het jouwe.

Reacties

28-09-2021 18:19:59 Mamsie

Ik maak spinnen niet dood. Dat geeft maar vieze troep. Bij mij gaan ze in de stofzuiger. Wat dáár gebeurt.... tja, daar heb ik geen zicht op hè!

28-09-2021 18:38:05 Buick

Ik had altijd het idee dat die beesten nut hebben, En ja ze eten muggen en andere beestjes die je ook niet in huis wil.



Laatste edit 28-09-2021 18:38 @Mamsie , ik pak ze in mijn hand en zet ze buiten.Ik had altijd het idee dat die beesten nut hebben, En ja ze eten muggen en andere beestjes die je ook niet in huis wil.

28-09-2021 19:14:27 botte bijl

door je hele huis hier en daar een tissue (of ander celstof) met een paar drupjes pepermuntolie helpt tegen muizen, muggen en spinnen

28-09-2021 20:27:24 allone

Waarom hebben we voortdurend artikelen over het nut van spinnen? Op een gegeven moment zijn alle commentaren toch wel gegeven? Dat @Mamsie ze opzuigt en @venzje alleen het web verwijdert en .... hebben we al zo vaak mogen lezen

28-09-2021 20:57:09 allone

@Mamsie : .. doet me aan Mietje met de Spinnenvingers denken..

Kevertje Plop is een boek van Jean Dulieu (pseudoniem voor Jan van Oort) die ook de veel bekendere Paulus de boskabouter bedacht.

Dat het helemaal niet gemakkelijk is een held te zijn ondervindt het dwergje Kevertje Plop als hij de strijd moet aanbinden tegen de vogel Griezelgrijp, Mietje met de spinnevingers, de grote Krakepit en nog andere monsterlijke wezens.

...'Ze rolden vliegensvlug het garen af en toen ze aan het laatste eindje toe waren, zaten de spinnevingers van Mietje hopeloos in de knoop'.

...'Wat zou ik moeten doen met de hand van uw dochter?'

De sultan keek heel verbaasd en ook wel een beetje verontwaardigd. 'Trouwen natuurlijk!' riep hij uit. 'Met die hand?' vroeg Kevertje angstig. 'Nee, met de dochter,' zei de sultan.

...'Hoe durf je te veronderstellen dat ik niet zou weten wat links en rechts is! Let maar eens op: ik zal met mijn derde arm van links...' Toen zweeg de Krakepit opeens, want hij begon te tellen.

Kevertje Plop begon te springen van plezier. Hij zwaaide met zijn pet en met zijn paraplu en riep: 'Haha, kijk toch eens, Krumpie, hij heeft pootjes gekregen.' 'Dat spreekt vanzelf,' zei Krumpie bedaard, 'anders zou hij niet met hangende pootjes kunnen weggaan.'



Laatste edit 28-09-2021 21:05 .. doet me aan Mietje met de Spinnenvingers denken.. klik hier

