Vader Britney Spears plaatste afluisterapparatuur in haar kamer en controleerde jarenlang haar telefoon

Een voormalige medewerker van het beveiligingsteam van Britney Spears heeft schokkende informatie gedeeld in de nieuwste documentaire van The New York

Reacties

27-09-2021 18:08:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.949

OTindex: 27.604

Die medewerker mag op deze manier mogelijk wat bijverdienen, maar ik vermoed dat hij niet meer als beveiliger aan de slag kan. Op een dergelijke manier uit de school klappen ten opzichte van je (voormalig) werkgever lijkt me ongewenst.

