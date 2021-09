Belletjeleller Guus (10) gaat als crimineel viraal in Cothen

COTHEN - Door de opkomst van de slimme deurbel wordt belletje trekken steeds minder leuk. Dat ondervond ook de 10-jarige Guus van Leeuwen uit het Utrechtse dorp Cothen. Toen hij onderweg van de gymzaal naar school even snel ging belletje trekken bij dorpsgenoot John van Gend (54) wist hij niet dat hij nog dezelfde avond 'voor Cothense begrippen' viraal zou gaan. Guus: "Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ze noemen me in de klas nu de crimineel van Cothen."



Een beetje slimme deurbel heeft tegenwoordig toch minimaal een actieve bewegingssensor, groothoekcamera en geluidsrecorder aan boord. Het zogenaamde belletje trekken ('aanbellen en dan snel wegrennen') is daarmee anno 2021 een stuk lastiger. Langzaam lijkt er daarmee een einde te komen aan dit kattenkwaad dat al sinds de 19e eeuw bestaat. Maar als je als belhamel een beetje oplet herken je de slimme deurbellen inmiddels wel en sla je die voordeuren gewoon over. Een andere gadget: de slimme buitenlamp, valt echter minder op. En ook die hebben tegenwoordig een camera en bewegingssensor.



Zo'n slimme buitenlamp hangt sinds een jaar bij de voordeur van John van Gend (54) uit Cothen. "Ik heb 'm gekocht vanwege een stukje veiligheid. En het is best handig als er een pakketje komt. Je kunt dan via de buitenlamp en de bijbehorende app praten met de pakketbezorger. Ik heb zelf een beenprothese, dus ik ben niet zo heel snel beneden en zeg dan gewoon: zet maar neer, ik kom eraan."



Elke woensdag lopen er hele schoolklassen door de straat waar John woont. Ze komen dan terug van de gymles in de naastgelegen sporthal en lopen weer naar school. "En dan wil er nog weleens eentje belletje lellen. Ik ben voordat ik de lamp had weleens bij de deur gaan zitten om ze op heterdaad te betrappen, maar dat is niet gelukt." zegt John lachend.



Toen John tijdens het thuiswerken op zolder voor de zoveelste keer gestoord werd door belletjelellers besloot hij de beelden van zijn nieuwe buitenlamp eens terug te kijken op zijn smartphone. "Daarop zag ik een groepje boefjes aankomen. En ja hoor, één liep naar de deur en ging bij mij belletje lellen. En ik dacht: hier moet ik wat mee."



John is content-medewerker bij een grote webshop voor sportartikelen. Om zijn HTML-kennis een beetje bij te spijkeren richtte hij een aantal jaren geleden een Facebook-groep en website op voor de bewoners van Cothen. "De pagina wordt inmiddels gevolgd door 1500 mensen, dus dat is de helft van het dorp. Ik typ af en toe een nieuwsberichtje of doe een interview. En af en toe vind ik het gewoon leuk om een grap uit te halen. Zo heb ik een keer iedereen de kliko's voor niks buiten laten zetten. Ook heb ik een zeehond gefotoshopt in de Kromme Rijn."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: