Zeeuwse kip wordt haan: Ze begon ineens te kukelen

Een opmerkelijk verhaal uit het Zeeuwse Oosterland. Eén van de kippen van Rien en Gré Bolle stopte plots met het leggen van eieren, en begon zich als een haan te gedragen. "Ze kreeg een grotere kam en begon te kukelen. Ook bespringt ze haar zus regelmatig."



Dat vertelt Rien aan RTL Nieuws. Gisteren waren hij en zijn vrouw en hun bijzondere kip te zien in een reportage van Omroep Zeeland. Sindsdien staat hun telefoon roodgloeiend. "Iedereen wil weten: wat is er nou aan de hand met jullie kip? Toen ik vanochtend het dorp in liep, begon iedereen erover."



Geen eieren meer

Het begon in het voorjaar, toen Rien en Gré twee jonge kippen kregen van de broer van Gré. "Het duurde even voordat ze allebei eieren gingen leggen, maar toen dat eenmaal op gang kwam, hebben ze allebei wekenlang iedere dag een ei gelegd."



Maar een paar weken geleden stopte één van de kippen er ineens mee. "We dachten nog, misschien verstopt ze haar eieren. Dus we hebben de hele tuin uitgekamd, maar konden niets vinden."



Haantjesgedrag

En de kip begon ook op andere vlakken vreemd gedrag te vertonen: "Ze laat de andere kip als eerste eten. Dat doet een haan ook, die zorgt voor de hennen. Ook gaat de kip regelmatig bovenop het hok zitten, en ze bespringt haar zuster. Echt haantjesgedrag dus."



Daarnaast is de kip begonnen te kukelen. "Ze is nog aan het oefenen, het is nog geen volledige kukuleku, maar meer een soort 'uuh-uuh-uuh'", doet Rien voor.



Ook de uiterlijke kenmerken van de kip zijn aan het veranderen, vertelt Rien: "De kam van de kip begint te groeien, en ze krijgt sporen (een uitstulping aan de achterkant van de poot, waar een haan mee kan uithalen, red) aan de poten.

Reacties

24-09-2021 08:35:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.480

OTindex: 37.844

schijnt vaker voor te komen. voor sommige mensen is het jammer dat alleen kippen/hanen dat maar kunnen....

24-09-2021 09:43:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.510

OTindex: 86.253

Wat hebben ze dat beest te eten gegeven?

24-09-2021 11:19:32 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.773

OTindex: 20.682

@Mamsie : Zat ook te denken of er hormonen in het voer gezeten hebben. Maar het kan ook genetisch zijn. "Gender fluidity" komt kennelijk vaker voor bij kippen.

